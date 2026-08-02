

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ "فرج اله اسدالهی" گفت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل در نقاط مختلف شهرستان فردیس، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان احتمالی موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی و استفاده از شگرد‌های پلیسی به سرنخ‌هایی از سارقان رسیده و سرانجام پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ۲ سارق حرفه‌ای را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس بیان داشت: متهمان با استفاده از یک دستگاه خودروی تیبا سفید رنگ اقدام به سرقت منزل می‌کردند و ارزش اموال مسروقه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ اسدالهی در پایان با اشاره به اینکه متهمان با قرار وثیقه مناسب روانه زندان شدند ادامه داد: پلیس، شبانه روز و با تمام توان برای دفاع از نظم و امنیت جامعه تلاش می‌کند و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.