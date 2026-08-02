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حجتالاسلام والمسلمین رادمرد امام جمعه ماهدشت با صدور پیامی روز صدا وسیما را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در این پیام آمده است:
فرارسیدن روز ملی صدا و سیما و سالروز بازدید تاریخی و ماندگار رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (قدسسره)، از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به مدیر کل صداوسیمای البرز، مجموعه خدوم و تلاشگر و همه مدیران و کارکنان متعهد آن مجموعه صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید صدا و سیما بهعنوان رسانهای اثرگذار، متعهد و جریانساز، نقشی بیبدیل در تبیین حقایق، تقویت هویت دینی و ملی، پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و انعکاس مجاهدتها و افتخارات ملت شریف و مبعوث شده ایران، بهویژه در عرصههای پرافتخار دفاعهای مقدس و مقاومت ایفا مینماید.
امید است آن مجموعه ، با بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند انسانی و رسانهای، در مسیر روشنگری، امیدآفرینی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، و پاسداشت یاد و راه شهیدان والامقام و میراث گرانسنگ نمازجمعه بیش از پیش موفق و سربلند باشد.
آن رسانه پرافتخار همچون گذشته میتواند خنثی کننده تهاجمات فرهنگی دشمن باشد با تولید برنامهها و فیلمهای موثر و توسعه تولیدات گفتوگو محور و محله محور و بی شک توجه بیش از پیش به اقصی نقاط استان و عنایت به ظرفیتها و همچنین مطالبات مردم عزیز، میتواند ارتقاء سطح تعاملات مردمی را با صدا و سیمای استان بیش از گذشته به همراه داشته باشد.
از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی و همکاران محترم، عزت، توفیق روزافزون، سلامت و استمرار خدمت صادقانه در سایه الطاف الهی مسئلت دارم.
با ارادت و احترام
علی رادمرد
امام جمعه ماهدشت