\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0637\u0646\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632 \u0634\u062f. \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\n \u0637\u0646\u06cc\u0646 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc\n