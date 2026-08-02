ارکستر سمفونیک تهران با اجرای اثر ماندگار «خسوف» روایتی از حماسه عاشورا به آهنگسازی محمدسعید شریفیان را به روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرش امینی این کنسرت را رهبری می کند. همچنین هادی فیض‌آبادی در اجرای اثر ماندگار «خسوف» ساخته محمدسعید شریفیان، به عنوان خواننده در کنار ارکستر سمفونیک تهران حضور خواهد داشت.

«خسوف» از آثار شاخص موسیقی سمفونیک معاصر ایران با الهام از حماسه عاشورا و واقعه کربلا است که با تلفیق ظرفیت‌های ارکستر سمفونیک، گروه کر و آواز، روایتی موسیقایی از مفاهیم والای ایثار، آزادگی، ایمان و حقیقت‌طلبی ارائه می‌دهد.

حضور هادی فیض‌آبادی در این اجرا، بر جلوه‌های آوازی اثر افزوده و تکمیل‌کننده روایت موسیقایی آن خواهد بود.

فیض‌آبادی از خوانندگان شناخته‌شده موسیقی ایران است که سابقه همکاری با ارکسترهای مختلف و حضور در اجراهای متعدد موسیقی را در کارنامه هنری خود دارد و این‌بار در اجرای «خسوف» همراه ارکستر سمفونیک تهران خواهد بود.

اجرای «خسوف» روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۵ و ۱۶ مردادماه) ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود.