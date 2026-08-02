به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هادی سبحانیان با اشاره به پیگیری وضعیت بدهی‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ و مجموعه‌های دولتی اظهار کرد: همان‌طور که کسب‌وکار‌های کوچک مکلف به اجرای الزامات سامانه مؤدیان و ثبت صورتحساب الکترونیکی هستند، شرکت‌های بزرگ و دولتی از جمله شرکت ملی نفت نیز باید این تکالیف را انجام دهند.

وی افزود: سال گذشته رقم جرایم مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد، اما سازمان امور مالیاتی تنها بخش بسیار محدودی از این جرایم را مطالبه کرده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه هدف اصلی سازمان، وصول جرایم نیست بلکه اجرای قانون و اصلاح رفتار مؤدیان است، تصریح کرد: سازمان مالیاتی برای اینکه مؤدیان تکالیف خود را انجام دهند از ظرفیت جرایم استفاده می‌کند، اما در مواردی که استنکاف از اجرای قانون، به‌ویژه از سوی مجموعه‌های دولتی باشد، برخورد جدی‌تر و قاطع‌تری انجام خواهد شد.

سبحانیان تأکید کرد: انتظار سازمان امور مالیاتی این است که همه مؤدیان، به‌خصوص مؤدیان بزرگ و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، در اجرای قانون پیش‌قدم باشند و تکالیف مالیاتی خود را به‌طور کامل انجام دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون از سوی همه مؤدیان، گفت: شرکت ملی نفت نیز مانند سایر فعالان اقتصادی و کسب‌وکار‌های کوچک موظف است تکالیف قانونی خود در زمینه ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی را انجام دهد و در صورت عدم اجرای قانون، مشمول جرایم خواهد شد.