در جدیدترین مرحله رویداد ملی اینوفارم، تعداد ۵۳ طرح برگزیده از میان بیش از ۳۰۰ طرح ارسالی از سراسر کشور، پس از طی فرآیند ارزیابی‌های تخصصی، برای ارائه به سرمایه‌گذاران ، انتخاب شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این طرح‌ها در حوزه‌های کلیدی نظیر انرژی، تجهیزات، تولیدمثل، خدمات، خوراک، دارو و فرآوری تعریف شده‌اند و با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات، فناوری نانو و مهندسی میان‌رشته‌ای توسعه یافته‌اند.

رویداد ملی اینوفارم (صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران) با حمایت ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی و توسعه علوم و فناوری های زیست و سلول های بنیادی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، از سرمایه‌گذاران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های فعال برای حضور در جلسات ارائه طرح‌های فناورانه منتخب این دوره دعوت کرده است.

این رویداد با هدف شناسایی، توانمندسازی و تجاری‌سازی ایده‌های نوین در زنجیره ارزش صنایع دام، طیور و آبزیان برگزار شد. این رویداد که به همت انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و با مشارکت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طراحی شده، بستری مؤثر برای ارتباط میان فناوران، فعالان صنعت و سرمایه‌گذاران به منظور ارتقای بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی کشور فراهم می‌آورد.

جلسات ارائه طرح‌ها، فرصتی راهبردی برای سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ و فعالان اقتصادی است تا از نزدیک با ظرفیت‌های فناورانه این حوزه آشنا شده و زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک را بررسی کنند.

مهلت اعلام حضور سرمایه‌گذاران تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است. علاقه‌مندان می توانند برای حضور، هماهنگی و کسب اطلاعات تکمیلی با شماره‌های ۰۲۱-۶۶۸۵۶۷۳۵ و 09201131620 (دبیرخانه اینوفارم) تماس بگیرند.