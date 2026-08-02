پخش زنده
امروز: -
فراخوان مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر» سیره پیامبر (ص)، جنگ رمضان؛ با محوریت رهبر شهید منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر» با هدف گسترش ادبیات داستانی پیرامون زندگی رهبر شهید ایران و تصمیمهای سرنوشتساز ایشان در موقعیتهای مهم مبارزه با دشمن، از نویسندگان و علاقهمندان به داستاننویسی دعوت میکند تا با الهام از سیره و سنت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)، داستانهای خود را در این زمینه خلق و ارسال نمایند.
محورهای این فراخوان عبارتند از:
بازآفرینی شخصیت، منش، اندیشه و شیوه رهبر شهید، سید علی حسینی خامنهای، در پرتو سیره پیامبر اکرم (ص).
روایت تصمیمهای سرنوشتساز، ایستادگی و مبارزه با استکبار جهانی رهبر شهید، با الهام از سیره نبوی.
بازنمایی مفهوم مقاومت، عزت، عدالتخواهی و پرهیز از سازش.
آفرینش داستانهایی که نسبت میان سیره پیامبر اکرم (ص) و الگوی معاصر رهبری، ایثار و پایداری را در قالبی ادبی و خلاقانه به تصویر بکشند.
بخش مسابقه
داستان کوتاه در حجم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه.
این رویداد فرهنگی از علاقهمندان به داستاننویسی دعوت میکند آثار خود را تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در پیام رسان بله به شماره ۰۹۳۳۴۳۰۲۱۳۰ ارسال کنند.
شرکت در مسابقه برای تمامی علاقهمندان آزاد است.نوشتن مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، عنوان داستان، تاریخ تولد، میزان تحصیلات، شماره همراه و نشانی پستی در ابتدای داستان الزامی است.
آثار برگزیده در مجموعهای مستقل در دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر خواهد شد. مراسم اختتامیه ۷ شهریور ۱۴۰۵برگزار می شود.
به ده اثر برگزیده، هر یک مبلغ ۱۰ میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.