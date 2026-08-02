پخش زنده
امروز: -
فرمانده مرزبانی فراجا از برگزاری ۱۲۰ نشست مرزی با کشور عراق برای تسهیل تردد و امنیت زائران در مرزها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار "علی اکبر جاویدان" گفت: امنیت پایدار در مرزهای کشور برقرار است و همکاران ما در مرزبانی در کنترل ۸۷۵۵ کیلومتر از مرزها ایفای نقش دارند و در سطح آمادگی عملیاتی بالایی قرار دارند تا پاسدار مرزهای عزت و شرف جمهوری اسلامی ایران باشند.
وی ادامه داد: مرزبانی یکی از نهادهای نیروهای مسلح است که در کنگره عظیم اربعین نقش دارد و این مهم رسالت ما را سنگینتر میکند، مرزبانی با بهره گیری از تجهیزات نوین اپتیکی و نیروی انسانی مومن و متخصص در این ماموریت در خدمت زائران قرار گرفته است.
سردار جاویدان با اشاره به نقش دیپلماسی مرزی در تسهیل تردد زائران، گفت: هماهنگی و تعامل با مرزبانی کشور عراق به صورت لحظهای صورت میپذیرد و تردد زائران مطلوب و با کرامت است.
فرمانده مرزبانی انتظامی گفت: امنیت پایانههای مرزی و ارتباط با همتایان کشور مقابل بر عهده عزیزان مرزبانی است و ما با هماهنگی و تعامل مطلوب؛ بیش از ۱۲۰ نشست مرزی در راستای کنگره عظیم اربعین و تامین امنیت زائران داشتیم.
وی به تأکيد رهبر شهید مبنی بر تردد ایمن، سهل و ارزان زائران اربعین اشاره کرد و اظهار داشت: امروز سربازان ولایت در مجموعه مرزبانی و انتظامی این تدبیر را اجرایی کردند و شاهد تردد ایمن، سهل و ارزان زائران در مرزها برای شرکت در کنگره بزرگ و معنوی اربعین هستیم.
سردار جاویدان تاکید کرد: لبخند رضایت مندی زائران در سطح بالایی بود و این عزیزان در امنیت و خاطر کامل این سفر را طی میکنند.
این مقام ارشد در بخش پایانی سخنان خود از همه نهادهای و سازمانهای دخیل در مأموریت اربعین قدردانی و تشکر کرد.