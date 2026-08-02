پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بر ضرورت افزایش سرعت تصحیح اوراق امتحانات نهایی و پیگیری مستمر مدیران برای رفع موانع موجود تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در نشست تخصصی مجازی با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان، که با محور پروژه مهر ۱۴۰۵ و تصحیح اوراق امتحانات نهایی برگزار شد، بر ضرورت افزایش سرعت تصحیح اوراق امتحانات نهایی و پیگیری مستمر مدیران برای رفع موانع موجود تأکید کرد.
محمدرضا فرح بخش با اشاره به لزوم ارتقای عملکرد استان در فرآیند تصحیح اوراق امتحانات نهایی گفت: لازم است با عزمی جدی، میزان پیشرفت تصحیح اوراق در همه شهرستانها و مناطق افزایش یابد و درصدهای پایین موجود با تلاش مضاعف جبران شود.
وی با اشاره به برگزاری این نشست بهصورت تخصصی و با هدف بررسی دقیق وضعیت تصحیح اوراق افزود: گزارش عملکرد شهرستانها و مناطق به تفکیک مدارس ارائه میشود تا مدیران از آخرین وضعیت حوزه تحت مدیریت خود آگاه شوند و در صورت نیاز، اقدامات لازم را برای تسریع در روند کار انجام دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق خواست با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان سنجش، روند تصحیح اوراق را بهصورت روزانه رصد کنند و گفت: کارشناسان سنجش باید گزارشهای مربوط را بهصورت مستمر دریافت و با دبیران مصحح در ارتباط باشند، در صورت نیاز، شخص رئیس اداره یا مدیر یا معاونان با همکاران تماس بگیرند تا اگر مانعی بر سر راه تصحیح اوراق وجود دارد، در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود و هیچ کاری بر زمین نماند.
فرح بخش خاطرنشان کرد: همه ظرفیتها باید برای تسریع در فرآیند تصحیح امتحانات نهایی به کار گرفته شود تا نتایج در زمان مقرر اعلام شود و دانشآموزان با کمترین دغدغه از خدمات آموزشی بهرهمند شوند.