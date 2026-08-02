فرماندار رامسر گفت: کاهش بروکراسی اداری، تسریع در پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای جذب سرمایه‌گذاران در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسلم قبادیان در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌های غرب مازندران که با حضور معاون اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، گفت: غرب مازندران در بخش‌های گردشگری، تولید و خدمات از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است، اما به دلیل معرفی نامناسب این توانمندی‌ها و برخی موانع زیرساختی، تاکنون نتوانسته سهم شایسته‌ای از سرمایه‌گذاری را جذب کند.

وی افزود: معرفی دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری همراه با ارائه مشوق‌های مناسب و برنامه‌ریزی هدفمند، می‌تواند مسیر حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را هموار کرده و زمینه توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کند.

فرماندار رامسر گفت: تجربه برخی کشور‌های همسایه نشان می‌دهد استفاده از شیوه‌های نوین معرفی ظرفیت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی دارد، در حالی که غرب مازندران با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، گردشگری و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، از قابلیت‌های بیشتری برای جذب سرمایه برخوردار است.

قبادیان افزود: کاهش بروکراسی اداری، تسریع در پاسخ به استعلام‌ها، رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام باید با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و اصلاح فرآیند‌های اداری، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی در شهرستان‌های غرب مازندران را فراهم خواهد کرد.