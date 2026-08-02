به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اخباری مبنی بر احتکار روغن موتور در یک منزلی در شهرستان بیرجند دریافت کردند که پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ دهقان افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات همه جانبه و اطمینان از صحت موضوع، پس از شناسایی محل مورد نظر با هماهنگی مرجع قضائی و با همکاری اداره صمت، منزل و انبار شناسایی شده را مورد بازرسی قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از منزل، مقدار ۷ هزار و ۷۴۷ لیتر روغن موتوراحتکار شده را کشف کرده که کارشناسان ارزش ریالی آن را بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ دهقان با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد؛ افزود: شهروندان به محض اطلاع از هرگونه فعالیات‌های اقتصادی غیر مجاز، مراتب را از طریق سامانه خبری ۰۳۰۱۱۰ اعلام تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی انجام شود.