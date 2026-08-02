گیلان ؛ مقصد جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و کسب‌وکارهای دیجیتال گیلان ؛ مقصد جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و کسب‌وکارهای دیجیتال گیلان ؛ مقصد جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و کسب‌وکارهای دیجیتال گیلان ؛ مقصد جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و کسب‌وکارهای دیجیتال گیلان ؛ مقصد جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و کسب‌وکارهای دیجیتال گیلان ؛ مقصد جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و کسب‌وکارهای دیجیتال گیلان ؛ مقصد جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و کسب‌وکارهای دیجیتال

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان در دیدار با رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، با اشاره به برخورداری گیلان از ظرفیت نیروی انسانی متخصص، مراکز علمی و موقعیت ممتاز جغرافیایی ، گفت: استان آماده است با فراهم‌سازی بسترهای لازم، زمینه فعالیت و حضور گسترده‌تر شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.

هادی حق شناس افزود: توسعه شهر هوشمند، هوشمندسازی مدیریت شهری و استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات عمومی، از برنامه‌های مهم گیلان در مسیر تحول دیجیتال است و در این زمینه، هوشمندسازی ترافیک شهر رشت به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت مناطق مستعد استان برای توسعه فعالیت‌های فناورانه، گفت: مجموعه‌هایی همچون گیسوم، لیشک، فناوری سبز لاهیجان، سپیدرود و ظرفیت‌های مناطق آزاد می‌توانند به پایگاه‌هایی برای شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال تبدیل شوند.

استاندار گیلان تصریح کرد: گیلان با رویکرد حمایت از نخبگان و فعالان حوزه فناوری، تسهیلات و امکانات ویژه‌ای برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و فعالیت شرکت‌های آی‌تی فراهم خواهد کرد.

در این دیدار، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز بر ضرورت توجه به امنیت زیرساخت‌های دیجیتال، حفاظت از داده‌ها، ارتقای امنیت مراکز داده و توسعه فناوری‌هایی مانند میکرودیتاسنترها تأکید کرد.