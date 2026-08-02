به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، مراسم روز سهشنبه در چهار مسیر اصلی منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود که مسیر اصلی آن از میدان امام حسین (ع) تا آستان مقدس به طول ۱۷ کیلومتر است.مسیرهای راهپیمایی در تهران:
خیابان فدائیان اسلام حدفاصل بزرگراه آزادگان تا میدان حضرت عبدالعظیم(ع)
جاده ورامین، بزرگراه شهید آوینی خیابان سلمان فارسی غرب به سمت حرم
جاده ورامین میدان معلم خیابان شهید بیات میدان حضرت عبدالعظیم(ع) خیابان حرم
خیابان شهید رجائی تقاطع بلوار شهرداری، بلوار مدرس به سمت حرم
بزرگراه آزادگان خیابان شهید دستواره بلوار امام حسین(ع) و خیابان فدائیان اسلام به سمت حرم
خیابان شهید رجایی مسیر جنوب پل شهدای خبرنگار، بلوار شهید دستواره، میدان نماز، بلوار امام حسین (ع) به سمت حرم .
حجتالاسلام سیدمحسن محمودی ، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اعلام این خبر، مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین در شهرستانهای استان تهران را نیز به شرح زیر اعلام کرد:
- ورامین: حرکت از مسجد صاحبالزمان (عج) و سایر نقاط شهر به سمت آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) از ساعت ۱۰ صبح.
- روستای باغخواص ورامین: حرکت از مسجد جامع بقیةالله به سمت امامزاده زینالعابدین (ع) از ساعت ۷ صبح.
- روستای ایجدان ورامین: حرکت از مسجد جامع تاریخی ورامین به سمت روستای موسیآباد، ایجدانک و سپس روستای ایجدان.
- جوادآباد: حرکت از روستای حصاربالا به سمت روستای جعفرآباد جنگل از ساعت ۹:۳۰ صبح.
- شهرری: پنج مسیر شامل میدانهای مختلف تهران به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، آزادگان - میدان نماز - حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، امامزادگان ابراهیم و اسماعیل کهریزک به حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، حرم امامزاده حسن (ع) به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و قلعهنو، گلتپه، قمیآباد و فیروزآباد از مسیر بزرگراه آیتالله فیروزآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) که از ساعت ۵ تا ۷ صبح آغاز میشود.
- پردیس: از نورالشهدا به سمت امامزاده سلطان مطهر ساعت ۹:۳۰ صبح.
- بومهن: از مسجد اهلبیت (ع) به سمت امامزاده سلطان مطهر ساعت ۹:۳۰ صبح.
- فیروزکوه: از امامزاده اسماعیل (ع) به سمت مسجد امام حسین (ع) ساعت ۹ صبح.
- شهرقدس: از میدان امام قدس به سمت امامزادگان حضرتین (ع) ساعت ۹ صبح.
- رباطکریم: از حرم شهدای گمنام پارک معلم به سمت امامزاده عمادالدین (ع) ساعت ۱۰ صبح.
- پرند: از میدان استقلال به سمت میدان امام خمینی (ره) و سپس دانشگاه آزاد اسلامی پرند در جوار شهدای گمنام.
- پاکدشت: از میدان شهید امام خامنهای (ره) به سمت امامزاده اولیا محله قوهه ساعت ۹ صبح.
- شریفآباد: از مزار شهدای گمنام به سمت امامزاده طالب (ع) ساعت ۸ صبح.
- لواسانات: سه مسیر شامل میدان امام خمینی (ره)، مسجد شورکاب به مسجد فاطمیه و سهراه پیام به امامزاده فضلعلی ناران.
- رودبارقصران: از میدان امام (ره) به سمت امامزاده میرسلیم میگون ساعت ۹ صبح.
- دماوند: از میدان امام خمینی (ره) به سمت مسجد جامع دماوند.
- رودهن و آبعلی: از خیابان شهید سلطانآهی، مسجد حضرت صاحبالزمان (عج) احمدیه و مسجد حضرت علیبنابیطالب (ع) آبعلی به سمت امامزاده حمزه (ع).
- آبسرد: از گلزار شهدای گمنام به سمت امامزادگان طاهر، قاسم و در نهایت امامزاده سیدگتمیر.
- کیلان: از شهر کیلان به سمت روستای زیارت ساعت ۸ صبح.
- شهریار: پنج مسیر از امامزاده هادی، رزکان و روستاهای اطراف، شهرک امیریه، شاهدشهر و شهرک شاهد و وایین به سمت آستان امامزاده اسماعیل (ع) شهریار.
- باغستان: از خادمآباد مقابل مسجد حضرت ابوالفضل (ع) به سمت نصیرآباد و امامزاده ابراهیم (ع).
- اندیشه: از مزار شهدای گمنام به سمت مسجد جامع امام علی (ع).
- قرچک: از مسجد جامع شهرستان قرچک به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) پس از نماز صبح.
- ملارد: از حرم شهدای گمنام به سمت گلزار شهدای شهرستان ملارد ساعت ۹ صبح.
- صفادشت: از خیابان مصلی به سمت امامزاده حمزه (ع) ساعت ۸ صبح.
- اسلامشهر: مسیر نخست از امامزاده عقیل (ع) به سمت امامزاده اسماعیل (چیچکلو) ساعت ۸:۳۰ صبح و مسیر دوم از شهرک امام حسین (ع) به سمت مزار شهدای گمنام ساعت ۱۵.
- چهاردانگه: از امامزاده عباس (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ساعت ۶ صبح.
- احمدآباد مستوفی: از گلزار شهدای احمدآباد به سمت گلزار شهدای حسنآباد خالصه ساعت ۹ صبح.
- واوان: از میدان امام خمینی (ره) به سمت امامزاده عیسی (ع).
- بهارستان (گلستان): از سهراه آرادان به سمت مصلای صاحبالزمان (عج) گلستان ساعت ۱۰ صبح.
- نسیمشهر: از خیابان آیتالله طالقانی به سمت بلوار امام خمینی (ره) و اجتماع در تقاطع خیابان توحید شمالی.