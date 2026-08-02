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بیش از ۲۶ هزار مجوز کسب و کار در استان اصفهان صادر شده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۴۷ هزار و ۸۵۳ درخواست صدور مجوز در سامانه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد، ۲۶ هزار و ۳۰۵ مجوز در استان صادر شده است.
ناصر یار محمدیان با بیان اینکه صدور مجوزهای کسب و کار در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 55 درصد رشد داشته است، افزود: ثبت و صدور این تعداد مجوز در حالی محقق شده که کشور با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی مواجه بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان این روند را نتیجه اقدامات اصلاحی در حوزه تسهیل فضای کسبوکار دانست و گفت: بهبود فرآیندهای صدور مجوز از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور، همراه با نظارت مستمر و ماهانه بر عملکرد دستگاههای صادرکننده مجوز، موجب ارتقای کارآمدی نظام صدور مجوزها و رشد عملکرد دستگاههای اجرایی استان در این حوزه شده است.
ناصریارمحمدیان افزود: استمرار پایش عملکرد دستگاههای اجرایی، رفع موانع موجود و توسعه خدمات الکترونیکی در بستر سامانه ملی مجوزهای کشور، از مهمترین برنامههای استان برای تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و تسهیل آغاز و توسعه کسبوکارها است.