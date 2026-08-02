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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان از کاهش ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتری مصرف سوخت در استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای سالاری فر با اعلام این خبر گفت: با هدف ساماندهی و مدیریت بهینه توزیع سوخت، از تاریخ بیستم مردادماه جاری، میزان سوختگیری خودروها در جایگاههای عرضه سوخت استان براساس سهمیه کارت هوشمند سوخت مدیریت و کنترل میشود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح افزود: سهمیه سوخت بنزین خودروهای شخصی علاوه بر سهمیه ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی به میزان ۲۰ لیتر هم شارژ شده است و مردم میتوانند با اتمام سوخت گیری دوسهمیه قبلی برای دریافت سهمیه جديد هم اقدام نمایند.
سالاری تاکید کرد: کاهش صفهای طولانی در جایگاههای عرضه سوخت و جلوگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی را از مهمترین مزایای اجرای این طرح برشمرد و از هموطنان خواست با مدیریت در سفرهای درونشهری و برونشهری و رعایت الگوی مصرف، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری کنند.