به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای سالاری فر با اعلام این خبر گفت: با هدف ساماندهی و مدیریت بهینه توزیع سوخت، از تاریخ بیستم مردادماه جاری، میزان سوخت‌گیری خودروها در جایگاه‌های عرضه سوخت استان براساس سهمیه کارت هوشمند سوخت مدیریت و کنترل می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح افزود: سهمیه سوخت بنزین خودروهای شخصی علاوه بر سهمیه ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی به میزان ۲۰ لیتر هم شارژ شده است و مردم می‌توانند با اتمام سوخت گیری دوسهمیه قبلی برای دریافت سهمیه جديد هم اقدام‌ نمایند.

سالاری تاکید کرد: کاهش صف‌های طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی را از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح برشمرد و از هموطنان خواست با مدیریت در سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری و رعایت الگوی مصرف، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری کنند.