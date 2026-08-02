پخش زنده
امروز: -
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تهدید را مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقای قدرت خود قرار میدهیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سید مجید ابنالرضا در فضای مجازی اش نوشت: اظهارات اخیر دشمن، هرچند در بستر عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح میشود، از نگاه ما هر تهدیدی، یک تهدید واقعی و قابل اعتناست.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد: نه غافلگیر میشویم و نه منفعل؛ تهدید را مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقای قدرت خود قرار میدهیم.