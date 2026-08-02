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مراسم تشییع پیکر مطهر شهید والامقام سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری خانقاه با حضور مردم شهیدپرور تبریز و مسئولان این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،آیین تشییع پیکر مطهر شهید سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری خانقاه صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان استانی، نیروهای مسلح و جمعی از همرزمان این شهید از میدان شهدا آغاز شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای حماسی و انقلابی پیکر مطهر این شهید والامقام را تا میدان ساعت بدرقه کردند.
گفتنی است مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید اقتدار آذربایجان شرقی شهید محمود ملاجباری به امامت حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز برگزار شد.
شهید سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری خانقاه در حمله رژیم تروریستی آمریکا به استان زنجان در هشتم مرداد امسال به درجه رفیع شهادت نایل آمد.