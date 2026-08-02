به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،آیین تشییع پیکر مطهر شهید سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری خانقاه صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی، نیروهای مسلح و جمعی از همرزمان این شهید از میدان شهدا آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای حماسی و انقلابی پیکر مطهر این شهید والامقام را تا میدان ساعت بدرقه کردند.

گفتنی است مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید اقتدار آذربایجان شرقی شهید محمود ملاجباری به امامت حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز برگزار شد.

شهید سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری خانقاه در حمله رژیم تروریستی آمریکا به استان زنجان در هشتم مرداد امسال به درجه رفیع شهادت نایل آمد.