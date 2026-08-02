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پژوهشگر کتاب «من الحسین»، با اشاره به جامع بودن این اثر گفت: پیامهای نهضت عاشورا تنها در عزاداری و شور حسینی خلاصه نمیشود و شناخت سخنان و پیامهای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از مهمترین راههای درک این نهضت است.
حجت الاسلام سیدمحمود مدنی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ با بیان اینکه کتاب من الحسین بر پایه مجموعه «موسوعه کلمات الامام الحسین (ع)» تدوین شده، افزود: برای تألیف این اثر بیش از سه هزار جلد از منابع معتبر شیعه و همچنین جوامع حدیثی اهل سنت بررسی شده و سخنان امام حسین (ع) از این منابع استخراج شده است.
مدنی جامعیت را مهمترین ویژگی این اثر دانست و اظهار کرد: خطبهها، نامهها، سخنان، و حتی اشعار منسوب به امام حسین (ع) در این مجموعه گردآوری شده و بهویژه در بخش اشعار، اثری با این گستره کمتر وجود دارد.
این پژوهشگر با تأکید بر اعتبار علمی کتاب گفت: در تدوین این مجموعه تلاش شده است همه نقلها به نخستین منابع دست اول ارجاع داده شود و اختلاف روایتها نیز در پاورقیها توضیح داده شده است. همچنین از نقل مطالبی که در سالهای اخیر بدون پشتوانه منابع معتبر به امام حسین (ع) نسبت داده شده، پرهیز شده است.
وی با اشاره به استقبال از این اثر افزود: این مجموعه تاکنون در قالب متن عربی، ترجمه فارسی و نسخه دوزبانه منتشر شده و بهتازگی گزیدهای از آن نیز از سوی انتشارات مسجد مقدس جمکران در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
مدنی در پایان تأکید کرد: این اثر میتواند بهعنوان یک منبع مرجع برای پژوهشهای عاشورایی مورد استفاده قرار گیرد و ظرفیت آن را دارد که در آینده شرحها و پژوهشهای تخصصی متعددی بر پایه خطبهها و کلمات امام حسین (ع) تدوین و منتشر شود.
کتاب من الحسین (ع) که برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان سیدالشهداء (ع) است را به تازگی نشر جمکران منتشر کرده است.