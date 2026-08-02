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سیلاب، حدود ۷۰ میلیارد تومان به زیرساختهای محور آغوزدره– بارکلای شهرستان گلوگاه خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از آغاز عملیات بازگشایی و بهسازی محور آغوزدره - بارکلای شهرستان گلوگاه پس از وقوع سیلاب اخیر خبر داد و گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد این حادثه حدود ۷۰ میلیارد تومان به زیرساختهای این محور خسارت وارد کرده است.
اسماعیل فولادی گفت: بررسیهای اولیه کارشناسان نشان میدهد ۱۰ نقطه از این محور بر اثر سیلاب دچار آبشستگی و تخریب شده است و برای ایمنسازی مسیر و جلوگیری از بروز حوادث مشابه، اجرای دیوارهای حائل در این نقاط ضروری است.
وی افزود: همچنین ۴ کیلومتر از مسیر دچار آبشستگی شدید شده و برای بازسازی آن، اجرای لایه زیراساس در دستور کار نیروهای راهداری قرار گرفته است.