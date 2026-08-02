سیلاب، حدود ۷۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های محور آغوزدره– بارکلای شهرستان گلوگاه خسارت وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از آغاز عملیات بازگشایی و بهسازی محور آغوزدره - بارکلای شهرستان گلوگاه پس از وقوع سیلاب اخیر خبر داد و گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد این حادثه حدود ۷۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های این محور خسارت وارد کرده است.

اسماعیل فولادی گفت: بررسی‌های اولیه کارشناسان نشان می‌دهد ۱۰ نقطه از این محور بر اثر سیلاب دچار آب‌شستگی و تخریب شده است و برای ایمن‌سازی مسیر و جلوگیری از بروز حوادث مشابه، اجرای دیوارهای حائل در این نقاط ضروری است.

وی افزود: همچنین ۴ کیلومتر از مسیر دچار آب‌شستگی شدید شده و برای بازسازی آن، اجرای لایه زیراساس در دستور کار نیروهای راهداری قرار گرفته است.

معاون راهداری مازندران گفت: با استقرار ماشین‌آلات سنگین و اکیپ‌های عملیاتی، عملیات بازگشایی مسیر، آواربرداری، تثبیت بستر راه و اجرای اقدامات اضطراری به‌صورت شبانه‌روزی آغاز شده تا امکان تردد ایمن ساکنان منطقه و کاربران جاده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

فولادی افزود: همزمان با بازگشایی مسیر، برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات بهسازی و بازسازی اساسی محور نیز انجام شده و پس از تأمین اعتبارات لازم، روند اجرای این پروژه با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای این اقدامات، بازگرداندن شرایط ایمن تردد و افزایش پایداری زیرساخت‌های محور آغوزدره - بارکلای در برابر حوادث طبیعی است.