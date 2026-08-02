موکب درمانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بسیج جامعه پزشکی، با حضور پزشکان، پرستاران و نیرو‌های درمانی، به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به زائران اربعین در کربلای معلی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در عمود ۱۴۰۵ کربلای معلی، خادمان سلامت استان یزد شب و روز در کنار زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حضور دارند؛ پزشکان و پرستارانی که با وجود گرما و خستگی، خدمت به زائران را ادامه می‌دهند.

دکتر وفایی‌نسب رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد، با اشاره به فعالیت موکب درمانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) اظهار کرد: امسال ۱۵۳ نفر از نیرو‌های کادر درمان استان یزد در قالب پنج موکب برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران و دیگر نیرو‌های درمانی در بخش‌های مختلف از جمله ویزیت، تزریقات، پانسمان و داروخانه فعال هستند تا زائران در مسیر زیارت، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

احسانی جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد نیز گفت: تیم درمانی این موکب شامل پزشکان متخصص و عمومی، پرستاران، نیرو‌های فوریت پزشکی، تکنسین‌های دارویی و ماما‌ها است که به صورت مستمر و شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی ادامه داد: تلاش مجموعه درمانی این است که هر زائری که نیاز به خدمات پزشکی دارد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات لازم را دریافت کند و با آرامش مسیر زیارت خود را ادامه دهد.

موکب درمانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) یزد در کنار خدمات درمانی، برنامه‌های رفاهی و فرهنگی نیز برای زائران ارائه می‌کند و خادمان این مجموعه با شعار «عشق به حسین (ع)» پای کار خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) ایستاده‌اند.