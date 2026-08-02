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رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: با توجه به آغاز بازگشت زائران به کشور، تمام ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی برای خدمترسانی، بویژه در مرز مهران، بهکار گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «احمد کرمی اسد»؛ با اشاره به روند بازگشت زائران اربعین حسینی افزود: هم اکنون مأموریتهای اربعینی در حال انجام شدن است و طی ۷۲ ساعت گذشته روند بازگشت هموطنان از سفر معنوی اربعین آغاز شده است. این شرایط ضرورت هماهنگی حداکثری میان تمام دستگاههای مسئول را دوچندان کرده تا خدمات مورد نیاز زائران، بهویژه در حوزه حملونقل و انتقال آنان از پایانههای مرزی به نقاط مختلف کشور، در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
وی افزود: اگرچه در تمامی مرزهای اربعینی تمهیدات لازم پیشبینی شده و آمادگی کامل برای خدماترسانی وجود دارد، مرز مهران در استان ایلام به دلیل اینکه بیشترین حجم تردد زائران را چه در مسیر خروج از کشور و چه در زمان بازگشت به خود اختصاص میدهد، بیش از سایر مرزها نیازمند توجه و برنامهریزی ویژه است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: به همین منظور، هر روز ساعت ۸ صبح جلسات هماهنگی کمیته ترافیکی اربعین مستقر در مهران بهصورت وبیناری با حضور مدیران ستادی وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، مدیران کل راهداری استانهای کشور و با همکاری پلیس راه برگزار میشود تا تمامی موضوعاتی که نیازمند هماهنگی بیندستگاهی است، بهصورت روزانه بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شود.
سردار کرمی اسد با اشاره به مصوبات این نشست گفت: مهمترین موضوع مطرحشده در جلسه امروز، بهکارگیری حداکثری ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی مسافری برای انتقال سریعتر زائرانی بود که در مسیر بازگشت قرار دارند تا روند جابهجایی آنان بدون وقفه و در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی با بیان اینکه روز گذشته نخستین موج سنگین بازگشت زائران از مرزهای اربعینی آغاز شد، تصریح کرد: امسال الگوی بازگشت زائران نسبت به سالهای گذشته متفاوت است. در سالهای قبل، معمولاً اوج بازگشت زائران در یک روز قبل از اربعین، روز اربعین و یا یک روز پس از آن رقم میخورد، اما امسال به دلیل گرمای هوا و مدیریت سفر از سوی زائران، بخشی از هموطنان زودتر از زمان پیشبینیشده مسیر بازگشت را انتخاب کردند و همین موضوع موجب شد نخستین موج پرحجم بازگشت زائران زودتر از سالهای گذشته آغاز شود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: با توجه به این تغییر در الگوی بازگشت، هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مسئول با سرعت بیشتری انجام شد تا هیچگونه اختلالی در روند انتقال زائران از پایانههای مرزی به شهرهای مقصد ایجاد نشود و هموطنان بتوانند در سریعترین زمان ممکن به مقصد خود برسند.
وی ادامه داد: در همین راستا، از روز گذشته صدور صورتوضعیت برای ناوگان مسافربری در سایر مسیرهای کشور متوقف شده و اکنون صورت وضعیت فقط برای ناوگانی صادر میشود که مقصد آن مرزهای اربعینی، بویژه مرز مهران، باشد تا حداکثر ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی در اختیار جابهجایی زائران قرار گیرد.
سردار کرمی اسد با اشاره به دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این نشست اظهار کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی، موضوع بهرهگیری از توان صنایع، شرکتها و سایر مجموعههای دارای ناوگان نیز برای کمک به انتقال زائران در دستور کار قرار گرفته است تا ظرفیت بیشتری برای جابهجایی هموطنان فراهم شود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم هماهنگی میان پلیس، سازمان راهداری، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای خدماترسان، تلاش میشود زمان توقف و ماندگاری زائران در پایانههای مرزی، بهویژه پایانه برکت مهران، به حداقل برسد و روند بازگشت زائران با نظم، ایمنی و آرامش کامل انجام شود.