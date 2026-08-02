رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تبلیغات واهی برخی سودجویان در خصوص امکان کتمان درآمد با استفاده از دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی (Cashless) از کسب و کارها و مردم خواست نسبت به پیامدهای قانونی هر فعالیتی که با هدف اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد صورت می‌گیرد، هوشیار باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به اینکه اخیرا برخی سودجویان در صدد القای این شبهه هستند که کسب و کارها با استفاده از دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی معروف به کَش‏‌لِش (Cashless) می‌‏توانند نسبت به کتمان درآمد خود اقدام کنند، گفت: بر اساس مقررات قانونی هرگونه تلاش برای کتمان درآمد از طریق جابجایی وجوه در حساب‏‌های شخصی یا استفاده از ابزارهای پرداخت غیرمتعارف، نه تنها مانع از تشخیص مالیاتِ متعلقه نخواهد بود، بلکه موجب تعلق جرایم سنگین غیرقابل بخشش و در برخی موارد خاص، مشمول مجازات‏‌های ناظر بر فرار مالیاتی نیز خواهد شد.

احمدی با اشاره به تبلیغات نادرست صورت گرفته که با هدف افزایش فروش این دستگاه‌ها صورت می گیرد، گفت: ادعای تبلیغ‏‌کنندگان مبنی بر عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات هویتی، مکانی، مالی و یا ریز تراکنش‌‏های صورت‌گرفته ازطریق این دستگاه‏‌ها کذب است و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به حساب‏‌های بانکی متفرقه و غیرتجاری واریز شود و در اظهارنامه مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی خواهد شد.

احمدی با رد تبلیغات نادرست سودجویان مبنی بر اینکه تراکنش‌‏های صورت‌‏گرفته ازطریق دستگاه‏‌های کِش‌‏لِس جزو درآمد مشمول مالیات قرار نمی‌‏گیرد، تصریح کرد: برخلاف تبلیغات خلافِ واقع صورت‏‌گرفته در فضای مجازی، کش‌‏لس‌‏ها قادر به پنهان‏‌سازی تراکنش‏های صورت پذیرفته از طریق آنها نیستند. این دستگاه‌‏ها مستقیما به شبکه شتاب و شاپرک متصل بوده و هر تراکنشی که ازطریق آنها انجام می‌‏شود همانند تراکنش‌‏های صورت‏‌پذیرفته در سایر روش‏های بانکی (همچون کارت به کارت یا انتقال وجه)، حاوی اطلاعات مرتبط با کد پیگیری، شماره کارت مبدا و مقصد، و کد ملی مالکِ پذیرنده است. لذا سازمان امور مالیاتی از طریق دسترسی به داده‏‌های بانک مرکزی، از میزان واریزی‏‌ها به حساب یک شخص از هر طریق و ابزاری همچون عابربانک، دستگاه کش‌‏لس و ... مطلع است.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی همچنین با تشریح اینکه سازمان امور مالیاتی اساسا به جای تمرکز بر «ابزار پرداخت»، بر «حساب بانکی» و رفتارهای مالی حاکم بر این حساب‌‏ها تمرکز دارد، تشریح کرد: بر اساس قانون مالیات‏‌های مستقیم، مالیات به درآمد تعلق می‌‏گیرد، نه صرفا به تراکنشی که از دستگاه کارتخوان (POS) عبور می‏کند. فرقی نمی‏‌کند پول از طریق کارتخوان، دستگاه کش‌‏لِس، کارت به کارت، چک یا حتی نقد دریافت شود؛ اگر آن واریزی ماهیت درآمدی داشته باشد، مشمول مالیات است.

وی با اشاره به اینکه طبق مصوبات بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، رفتار تمام حساب‏‌های بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری به صورت مستمر رصد می‏‌شود، گفت: در صورت مشاهده هرگونه رفتار غیرعادی و یا مشکوک در یک حساب، آن حساب بانکی به عنوان حساب «مشکوک به فعالیت تجاری» شناسایی می‌شود. لذا قویا تاکید می‏‌شود فارغ از نوع ابزار مورداستفاده، رخداد هر گونه تراکنش مالی در حساب‏‌های بانکی غیرتجاری از طریق هر گونه ابزار مالی از جمله ابزارهای موسوم به کَش‌‏لِس (Cashless)، تحت رصد و پایش سازمان امور مالیاتی بوده و ابعاد درآمدی حاصل از این فعالیت‌‏ها به هیچ عنوان از دامنه رصد سازمان امور مالیاتی کشور قابل اختفا نخواهد بود.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ضمن تاکید بر مسوولیت همه نهادها و دستگاه ها در راستای افزایش شفافیت مالی و اقتصادی اظهار داشت: به نظر می رسد برخی خلاءهای نظارتی زمینه‌‏ساز تبلیغات واهی و استفاده سودجویان از عرضه بی‏‌ضابطه دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی به کسب و کارها شده است.

وی با تاکید بر اینکه برخی اقدامات برای رفع این خلاءها در سطوح مختلف حاکمیتی ضروری به نظر می‌‏رسد، گفت: رفع این خلاء مستلزم یک همکاری سه‌جانبه میان «بانک مرکزی» برای کنترل ابزار، «سازمان امور مالیاتی» برای کنترل درآمد و «قوه قضاییه/پلیس فتا» برای برخورد با بازاریابی غیرقانونی است.

احمدی با تشریح اقدمات سازمان برای مقابله فرارهای مالیاتی صورت گرفته از طریق دستگاه‏های کش‌‏لس گفت: در سالهای اخیر و به ویژه از سال ۱۴۰۲ به بعد، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی، عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و جریمه فراریان مالیاتی که از دستگاه‌‏های کش‌‏لس (Cashless) و روش‏٬های کارت به کارت استفاده می‏‌کنند، آغاز کرده است. در این مدت هزاران حساب بانکی مشکوک (و تراکنش های تفکیک‏‌شده) شناسایی شده است و با اعضاء متخلف برخی صنوف در این زمینه برخورد شده است. در موارد زیادی نیز کسانی که درآمد مشمول مالیات خود را کتمان کرده اند، جریمه‏‌های سنگینی برای آنها اعمال شده است. مسدودسازی کد پذیرندگی دستگاه نیز از دیگر اقدماتی بوده است که در این دوره بسیاری از متخلفان با آن روبرو شده‌‏اند.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان همچنین با تاکید بر نقش ظرفیت‏‌های مردمی برای مبارزه با فرار مالیاتی، از مردم خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی درخصوص اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد را از طریق مجاری ارتباطی سازمان امور مالیاتی کشور همچون مرکز ارتباط مردمی 1526 و یا سامانه سوت‏‌زنی گزارش کنند.