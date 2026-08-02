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رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تبلیغات واهی برخی سودجویان در خصوص امکان کتمان درآمد با استفاده از دستگاههای پرداخت غیرنقدی (Cashless) از کسب و کارها و مردم خواست نسبت به پیامدهای قانونی هر فعالیتی که با هدف اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد صورت میگیرد، هوشیار باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به اینکه اخیرا برخی سودجویان در صدد القای این شبهه هستند که کسب و کارها با استفاده از دستگاههای پرداخت غیرنقدی معروف به کَشلِش (Cashless) میتوانند نسبت به کتمان درآمد خود اقدام کنند، گفت: بر اساس مقررات قانونی هرگونه تلاش برای کتمان درآمد از طریق جابجایی وجوه در حسابهای شخصی یا استفاده از ابزارهای پرداخت غیرمتعارف، نه تنها مانع از تشخیص مالیاتِ متعلقه نخواهد بود، بلکه موجب تعلق جرایم سنگین غیرقابل بخشش و در برخی موارد خاص، مشمول مجازاتهای ناظر بر فرار مالیاتی نیز خواهد شد.
احمدی با اشاره به تبلیغات نادرست صورت گرفته که با هدف افزایش فروش این دستگاهها صورت می گیرد، گفت: ادعای تبلیغکنندگان مبنی بر عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات هویتی، مکانی، مالی و یا ریز تراکنشهای صورتگرفته ازطریق این دستگاهها کذب است و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به حسابهای بانکی متفرقه و غیرتجاری واریز شود و در اظهارنامه مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی خواهد شد.
احمدی با رد تبلیغات نادرست سودجویان مبنی بر اینکه تراکنشهای صورتگرفته ازطریق دستگاههای کِشلِس جزو درآمد مشمول مالیات قرار نمیگیرد، تصریح کرد: برخلاف تبلیغات خلافِ واقع صورتگرفته در فضای مجازی، کشلسها قادر به پنهانسازی تراکنشهای صورت پذیرفته از طریق آنها نیستند. این دستگاهها مستقیما به شبکه شتاب و شاپرک متصل بوده و هر تراکنشی که ازطریق آنها انجام میشود همانند تراکنشهای صورتپذیرفته در سایر روشهای بانکی (همچون کارت به کارت یا انتقال وجه)، حاوی اطلاعات مرتبط با کد پیگیری، شماره کارت مبدا و مقصد، و کد ملی مالکِ پذیرنده است. لذا سازمان امور مالیاتی از طریق دسترسی به دادههای بانک مرکزی، از میزان واریزیها به حساب یک شخص از هر طریق و ابزاری همچون عابربانک، دستگاه کشلس و ... مطلع است.
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی همچنین با تشریح اینکه سازمان امور مالیاتی اساسا به جای تمرکز بر «ابزار پرداخت»، بر «حساب بانکی» و رفتارهای مالی حاکم بر این حسابها تمرکز دارد، تشریح کرد: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات به درآمد تعلق میگیرد، نه صرفا به تراکنشی که از دستگاه کارتخوان (POS) عبور میکند. فرقی نمیکند پول از طریق کارتخوان، دستگاه کشلِس، کارت به کارت، چک یا حتی نقد دریافت شود؛ اگر آن واریزی ماهیت درآمدی داشته باشد، مشمول مالیات است.
وی با اشاره به اینکه طبق مصوبات بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، رفتار تمام حسابهای بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری به صورت مستمر رصد میشود، گفت: در صورت مشاهده هرگونه رفتار غیرعادی و یا مشکوک در یک حساب، آن حساب بانکی به عنوان حساب «مشکوک به فعالیت تجاری» شناسایی میشود. لذا قویا تاکید میشود فارغ از نوع ابزار مورداستفاده، رخداد هر گونه تراکنش مالی در حسابهای بانکی غیرتجاری از طریق هر گونه ابزار مالی از جمله ابزارهای موسوم به کَشلِس (Cashless)، تحت رصد و پایش سازمان امور مالیاتی بوده و ابعاد درآمدی حاصل از این فعالیتها به هیچ عنوان از دامنه رصد سازمان امور مالیاتی کشور قابل اختفا نخواهد بود.
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ضمن تاکید بر مسوولیت همه نهادها و دستگاه ها در راستای افزایش شفافیت مالی و اقتصادی اظهار داشت: به نظر می رسد برخی خلاءهای نظارتی زمینهساز تبلیغات واهی و استفاده سودجویان از عرضه بیضابطه دستگاههای پرداخت غیرنقدی به کسب و کارها شده است.
وی با تاکید بر اینکه برخی اقدامات برای رفع این خلاءها در سطوح مختلف حاکمیتی ضروری به نظر میرسد، گفت: رفع این خلاء مستلزم یک همکاری سهجانبه میان «بانک مرکزی» برای کنترل ابزار، «سازمان امور مالیاتی» برای کنترل درآمد و «قوه قضاییه/پلیس فتا» برای برخورد با بازاریابی غیرقانونی است.
احمدی با تشریح اقدمات سازمان برای مقابله فرارهای مالیاتی صورت گرفته از طریق دستگاههای کشلس گفت: در سالهای اخیر و به ویژه از سال ۱۴۰۲ به بعد، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی، عملیات گستردهای را برای شناسایی و جریمه فراریان مالیاتی که از دستگاههای کشلس (Cashless) و روش٬های کارت به کارت استفاده میکنند، آغاز کرده است. در این مدت هزاران حساب بانکی مشکوک (و تراکنش های تفکیکشده) شناسایی شده است و با اعضاء متخلف برخی صنوف در این زمینه برخورد شده است. در موارد زیادی نیز کسانی که درآمد مشمول مالیات خود را کتمان کرده اند، جریمههای سنگینی برای آنها اعمال شده است. مسدودسازی کد پذیرندگی دستگاه نیز از دیگر اقدماتی بوده است که در این دوره بسیاری از متخلفان با آن روبرو شدهاند.
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان همچنین با تاکید بر نقش ظرفیتهای مردمی برای مبارزه با فرار مالیاتی، از مردم خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی درخصوص اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد را از طریق مجاری ارتباطی سازمان امور مالیاتی کشور همچون مرکز ارتباط مردمی 1526 و یا سامانه سوتزنی گزارش کنند.