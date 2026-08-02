به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بچه‌ها شیرینی زندگی‌اند و هر خانه‌ای با وجود آنهاست که کامل‌تر و گرم‌تر می‌شود، اما هستند خانواده‌هایی که برای رسیدن به این شیرینی ابتدا باید طعم سختی را بچشند.

مرکز درمان ناباروری در خراسان شمالی برای اینچنین خانواده‌هایی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ با ارائه خدمات سطح دو آغاز کرد و در بهمن ۱۴۰۱ با راه‌اندازی بخش سطح سه و ارائه خدمات پیشرفته IVF، یک گام بزرگ‌تر برداشت تا امید، یک قدم به تولد نزدیک‌تر شود.

ثمره این خدمات تاکنون تولد ۲۴۱ نوزاد بوده است، نوزادانی که حالا از ۱۰ روزه تا دو سال و نیم سن دارند و شیرینی امید را به خانه‌های خانوادهایشان هدیه کرده‌اند.

مرکز ناباروری زایشگاه بنت‌الهدی بجنورد، اکنون طیف کاملی از خدمات درمان ناباروری از جمله IUI، IVF, ICE انتقال جنین، فریز تخمک و اسپرم را به زوج‌های نابارور ارائه می‌دهد که هرکدام گامی برای نزدیک‌تر شدن به رؤیای فرزندآوری را فراهم می‌کند.

همچنین با حمایت دولت، هزینه درمان IVF در مراکز دولتی، تنها حدود ۱۰ درصد از هزینه تمام‌شده یعنی چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان را شامل می‌شود، حمایتی که مسیر فرزندآوری را برای زوج‌ها هموارتر کرده است.