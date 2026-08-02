اعتراف سارق گازوئیل کامیونها به ۱۸ فقره سرقت
فرمانده انتظامی زرند گفت: در پی سرقت گازوئیل از باک کامیونهای پارک شده یک خودروی سواری در حالی که مشغول تخلیه گازوئیل آنها بود، دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان
، فرمانده انتظامی زرند گفت: در پی سرقت گازوئیل از باک کامیونهای پارک شده در خیابانهای چند نقطه شهر، ماموران کلانتری ۱۱ و ۱۲ محمد آباد با واکاوی دقیق محل سرقتها و گشت زنی نامحسوس در محدوده پارک کامیونهای سطح شهر یک نفر در حالی که با یک خودروی سواری کنار چند کامیون متوقف و مشغول تخلیه گازوئیل آنها بود را دستگیر کردند.
سرهنگ شیخ زاهدی با اشاره به اعتراف این متهم به ۱۸ فقره سرقت گازوئیل کامیون ها، از رانندگان و مالکان وسایل نقلیه سنگین خواست برای درب باک کامیون خود از قفل مناسب استفاده و ضمن پارک در مکان مناسب، ترددهای مشکوک اطراف محل پارک وسایل نقلیه را به پلیس گزارش کنند.