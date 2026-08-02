رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش با جدا کردن مسیر نخبگان از مسیر عمومی آزمون‌های ورودی، به دنبال جذب سرمایه‌های انسانی است که پیش از ورود به دانشگاه فرهنگیان شایستگی‌های خود را در عرصه‌های رقابتی ملی اثبات کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی باقرزاده افزود: تاکنون امکان جذب ۲۴ هزار نفر برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی فراهم شده است. در کنار این ظرفیت عمومی، ظرفیت ویژه‌ای به میزان ۲ هزار نفر نیز برای استعداد‌های برتر در نظر گرفته شده است.

باقرزاده با اشاره به اهمیت این موضوع افزود: نکته کلیدی برای داوطلبان این است که افراد مشمول قانون استعداد‌های برتر، دیگر نیازی به شرکت در کنکور سراسری و آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان ندارند و فرآیند پذیرش آنها بر مبنای سوابق نخبگی و ارزیابی شایستگی‌های معلمی خواهد بود.

وی گفت: شیوه‌نامه و دستورالعمل اجرایی جذب استعداد‌های برتر ملی در سال جاری هیچ‌گونه تغییری نداشته و بر اساس همان مصوبه ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا می‌شود.

چه کسانی استعداد برتر ملی محسوب می‌شوند؟

متقاضیان باید حداکثر تا ۲ سال پس از فارغ‌التحصیلی و در سن حداکثر ۲۴ سال، در یکی از ۹ گروه زیر واجد شرایط باشند:

المپیادی‌ها: دارندگان مدال‌های کشوری ۱۴ المپیاد رسمی.

برگزیدگان قرآنی: نفرات برتر مسابقات قرآن، عترت و نماز (استانی/کشوری).

فعالان فرهنگی‌هنری: برگزیدگان مسابقات رسمی فرهنگی و هنری.

ورزشکاران: برگزیدگان مسابقات رسمی ورزشی.

نخبگان علمی: برگزیدگان رویداد‌های بنیاد ملی نخبگان (جوان خوارزمی و…).

فنی‌ومهارتی: برندگان المپیاد ملی مهارت و پژوهش‌سراها.

نخبگان سمپاد: برگزیدگان مسابقات ملی سازمان پرورش استعداد‌های درخشان.

حوزویان: برگزیدگان جشنواره‌های معتبر حوزوی.

حافظان قرآن: حافظان ۱۰، ۱۵، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم.

مکانیزم گزینش: از امتیازدهی تا ارزیابی حضوری

پذیرش نخبگان به معنای پذیرش بدون ضابطه نیست. داوطلبان باید در ارزیابی‌های اختصاصی نیز حد نصاب لازم را کسب کنند:

حد نصاب صلاحیت عمومی: حداقل ۷۵ از ۱۵۰ امتیاز.

حد نصاب صلاحیت اختصاصی (معلمی): حداقل ۱۲۵ از ۲۵۰ امتیاز.

امتیازدهی تخصصی: رتبه‌های اول تا سوم کشوری به ترتیب ۳۵۰، ۳۰۰ و ۲۵۰ امتیاز کسب می‌کنند. همچنین معدل نهایی (با مبنای ۱۶) تاثیر مثبت یا منفی در امتیاز نهایی دارد و رشته‌های مرتبط با حوزه نخبگی، ۱۰۰ امتیاز تشویقی دریافت می‌کنند.

مشوق‌های ماندگاری (ماده ۹)

پذیرفته‌شدگان نهایی از تسهیلاتی نظیر بورسیه تحصیلی، اولویت استخدام در مدارس خاص (سمپاد و نمونه دولتی)، امکان تحصیل هم‌زمان و تسهیلات در نقل‌وانتقالات بهره‌مند می‌شوند. استمرار این مزایا منوط به حفظ «پویایی علمی» (حداقل معدل ۱۶ برای انسانی و ۱۵ برای علوم پایه) است.

رویکردی نو در تحول نظام آموزشی

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: سیاست جذب استعداد‌های برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان، نشان‌دهنده یک تغییر الگو در نظام گزینش معلمان کشور است. آموزش و پرورش با جدا کردن مسیر نخبگان از مسیر عمومی آزمون‌های ورودی، به دنبال جذب سرمایه‌های انسانی است که پیش از ورود به دانشگاه، شایستگی‌های خود را در عرصه‌های رقابتی ملی اثبات کرده‌اند.

باقرزاده افزود: این طرح نه تنها «کیفیت معلمی» را به عنوان هدف غایی دنبال می‌کند، بلکه با ارائه مشوق‌های تحصیلی و شغلی، انگیزه را برای دانش‌آموزان نخبه جهت انتخاب حرفه معلمی افزایش می‌دهد. با این حال، تاکید وزارت آموزش و پرورش بر راستی‌آزمایی دقیق مدارک ظرف دو هفته توسط دستگاه‌های متولی، نشان از عزم جدی برای حفظ سلامت و اعتبار این فرایند دارد.

داوطلبان واجد شرایط باید برای اطلاع از فراخوان‌های آتی و پیگیری مراحل ثبت‌نام، صرفا به درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش مراجعه کنند.