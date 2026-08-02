سخنگوی ستاد اربعین استان گفت: از بامداد امروز تا ۹:۳۰، ۹۱ هزار زائر از مرز مهران تردد کردند و مجموع تردد‌ها از ابتدای ماه صفر به بیش از دو میلیون و ۱۱۰ هزار نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «تاج‌الدین صالحیان» سخنگوی ستاد اربعین استان از تردد بیش از دو میلیون و ۱۱۰ هزار زائر از مرز مهران از ابتدای ماه صفر خبر داد.

وی گفت: از بامداد امروز تا ساعت ۹:۳۰، ۹۱ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۷۰ هزار نفر وارد کشور و ۲۱ هزار نفر از مرز خارج شده‌اند.

صالحیان افزود: مجموع تردد‌های ثبت شده از ابتدای ماه صفر تاکنون به بیش از دو میلیون و ۱۱۰ هزار نفر رسیده است.