به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در راستای پایداری جریان گاز و صیانت از حقوق مشترکان، از ابتدای سال ۱۴۴ هزار و ۵۹۴ مورد نشت یابی از انشعابات گاز در سطح استان انجام شده است که در نتیجه ۴۰ هزار مورد نشتی گاز شناسایی و به‌طور کامل برطرف شد.

محمودی با اشاره به اهمیت نصب و تعویض نیپل یک تکه و اتصالات مفصلی در کاهش احتمال نشت گاز و افزایش ضریب ایمنی تأسیسات افزود: در مجموع از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در راستای ارتقای ایمنی شبکه توزیع گاز، ۹ هزار ۳۵۳ مورد نیپل یک‌تکه و اتصالات مفصلی در شبکه نصب و جایگزین شده است.

وی با اشاره به استمرار طرح‌های اصلاح و بهسازی انشعابات گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۷ مورد علمک فرسوده جمع‌آوری و همچنین ۷۲۲ ایستگاه تقلیل فشار گاز رفع نشتی و ایمن‌سازی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی همچنین از کشف ۷۶ مورد سرقت گاز در استان از ابتدای سال خبر داد و گفت: مقابله با استفاده غیرمجاز از گاز طبیعی علاوه بر حفظ حقوق مشترکان، در افزایش ایمنی شبکه و جلوگیری از بروز حوادث نیز مؤثر است.

محمودی با اشاره به نشت یابی از ۳۶ هزار و ۸۱۶ علمک در سه ماهه نخست سال گفت: همچنین در این بازه زمانی ۳هزار و ۸۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و ۷۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه نیز نشت یابی شده است.

وی با تأکید بر اینکه پایش مستمر شبکه، رفع سریع نشتی‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه از اولویت‌های شرکت گاز استان است، افزود: تداوم این اقدامات با هدف حفظ پایداری شبکه، افزایش ایمنی مشترکان و ارائه خدمات مطلوب به مردم استان با جدیت دنبال می‌شود.

محمودی از مشترکان خواست در صورت مشاهده هرگونه دستکاری در تأسیسات گاز، استفاده غیرمجاز، انشعاب غیرقانونی یا هرگونه مورد مشکوک به سرقت گاز، مراتب را به صورت شبانه‌روزی از طریق مرکز امداد و پاسخگویی ۱۹۴ به شرکت گاز اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط کارشناسان بررسی و اقدامات لازم انجام شود.