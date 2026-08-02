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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری از تصویب ۸ مصوبه برای تعیین تکلیف وضعیت نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی روستای تاریخی سرآقاسید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، ملکمحمد قربانپور در مصوبات دوازدهمین نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: در این نشست، مسائل و مشکلات حوزههای گردشگری، صنعت و بافتهای مسکونی با حضور دستگاههای اجرایی بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیمگیری شد.
وی با اشاره به مهمترین مصوبه این جلسه، افزود: هشت مصوبه برای تعیین تکلیف روستای تاریخی و ملی سرآقاسید به تصویب رسید تا ضمن حفظ ارزشهای میراثی این روستا، زمینه توسعه بومگردی و اجرای طرحهای مقاومسازی نیز فراهم شود.
قربانپور با تأکید بر همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در روند رفع موانع تولید گفت: تمامی موضوعات مطرحشده با همافزایی مناسب میان دستگاهها پیگیری میشود و در حال حاضر هیچ پرونده معطلماندهای در مسیر توسعه بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر حوزههای اقتصادی استان وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جلسات کمیتههای کارشناسی و کارگروه تسهیل بهصورت هفتگی و عمدتاً با حضور استاندار برگزار میشود تا مسائل فعالان اقتصادی بدون وقفه بررسی و بر اساس قوانین و مقررات، برای رفع مشکلات تصمیمگیری شود.
وی با اعلام آمادگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بررسی تمامی مسائل بخش تولید و سرمایهگذاری، تأکید کرد: هر موضوعی که در چارچوب قوانین قابلیت طرح داشته باشد، در این کارگروه بررسی و برای رفع موانع آن تصمیمگیری خواهد شد.