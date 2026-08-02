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رئیس انجمن اولیا و مربیان ادارهکل آموزش و پرورش قم گفت: دانشآموزان در سال تحصیلی جدید میتوانند از لباس فرم سال گذشته استفاده کنند و مدارس حق ندارند خانوادهها را به خرید مجدد لباس فرم ملزم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس انجمن اولیا و مربیان ادارهکل آموزش و پرورش قم گفت: به منظور کاهش هزینههای خانوادهها، خرید مجدد لباس فرم دانشآموزان در سال تحصیلی جدید الزامی نیست و مدارس حق تغییر رنگ و طرح لباس فرم را ندارند.
رضا شهسواری افزود: دانشآموزان میتوانند از لباس فرم سال گذشته استفاده کنند و تنها دانشآموزان ورودی پایههای اول، هفتم و دهم در صورت نیاز، لباس فرم تهیه خواهند کرد.
وی با اشاره به معرفی حدود ۶۰ واحد تولیدی از سوی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک استان به آموزش و پرورش گفت: بخشی از دوخت لباس فرم نیز با استفاده از ظرفیت هنرستانهای فنیوحرفهای و کاردانش انجام میشود.
رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش قم اظهار کرد: پیش از عقد قرارداد، نمونه پارچه، دوخت و قیمت باید به تأیید انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه برسد و پس از آن قیمت مصوب از سوی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک استان اعلام میشود.
شهسواری تأکید کرد: خانوادهها الزامی به خرید لباس فرم از تولیدی خاص ندارند و میتوانند با رعایت طرح و الگوی مصوب مدرسه، لباس فرم را از هر تولیدکنندهای تهیه یا شخصاً آماده کنند.
وی افزود: در صورت مشاهده کیفیت نامناسب، گرانفروشی یا هرگونه تخلف، خانوادهها میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت پیگیری کنند.
رئیس انجمن اولیا و مربیان ادارهکل آموزش و پرورش قم خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان موظف به رعایت قیمت مصوب و تولید لباس مطابق نمونه تأییدشده هستند و نباید هزینههای غیرضروری به خانوادهها تحمیل شود.