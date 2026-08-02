از دوشنبه تا جمعه در استان سیستان و بلوچستان وزش باد شدید تا بسیار شدید و در برخی ساعات طوفان گرد و خاک پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: در محور ارتباطی زاهدان–زابل، افزایش غبار و کاهش میدان دید افقی مورد انتظار است.

محسن حیدری افزود: در این مدت، کاهش تدریجی دما نیز به‌ویژه در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد و در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان علاوه بر افزایش غبار، وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک پیش بینی می‌شود.