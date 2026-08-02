مدیر غذا و داروی خمین با تأکید بر رعایت شرایط استاندارد نگهداری دارو در موکب‌های سلامت اربعین، گفت: دارو‌های حساس به دما باید از زمان تحویل تا مصرف در زنجیره سرد نگهداری شوند؛ چراکه هرگونه اختلال در این فرآیند می‌تواند کیفیت، ایمنی و اثربخشی دارو را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سبحان غلامحسینی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط نگهداری اقلام دارویی در ایام اربعین اظهار کرد: با توجه به حجم بالای مراجعه زائران به موکب‌های سلامت و همچنین شرایط آب‌وهوایی و گرمای مسیر، نگهداری صحیح داروها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مطابق ضوابط، دستورالعمل‌ها و شرایط استاندارد اعلام‌شده انجام شود.

وی افزود: برخی داروها به تغییرات دما حساس هستند و نیاز به رعایت زنجیره سرد دارند؛ از این رو باید از زمان تحویل تا هنگام مصرف، در محدوده دمایی توصیه‌شده برای همان فرآورده نگهداری شوند. هرگونه اختلال در این فرآیند می‌تواند موجب کاهش کیفیت و اثربخشی دارو و ایجاد مخاطرات احتمالی برای مصرف‌کننده شود.

مدیر غذا و داروی خمین با اشاره به گرمای هوا در ایام اربعین تصریح کرد: داروها نباید در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت یا گرمای شدید قرار گیرند و محل نگهداری آنها باید متناسب با شرایط تعیین‌شده برای هر فرآورده دارویی باشد.

وی مدیریت موجودی داروها را نیز از نکات مهم در موکب‌های سلامت دانست و گفت: تاریخ انقضای اقلام دارویی باید به‌طور مستمر کنترل و مدیریت موجودی به‌گونه‌ای انجام شود که داروهای دارای تاریخ انقضای نزدیک‌تر در اولویت مصرف قرار گیرند و از نگهداری یا مصرف فرآورده‌های تاریخ‌گذشته جلوگیری شود.

وی در ادامه درباره داروهای تزریقی، داروهای تحت کنترل و سایر اقلام حساس خاطرنشان کرد: نگهداری و ارائه این داروها باید صرفاً مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و توسط افراد دارای صلاحیت در موکب‌های سلامت رسمی انجام شود و در صورت نیاز نیز دارو بر اساس نظر پزشک یا کادر درمان مجاز در اختیار زائر قرار گیرد.

غلامحسینی با همچنین نسبت به دریافت دارو از منابع غیررسمی هشدار داد و افزود: زائران در صورت نیاز به خدمات دارویی و درمانی، به موکب‌های سلامت رسمی زیر نظر وزارت بهداشت مراجعه کنند و از دریافت دارو از افراد یا مراکز غیررسمی و همچنین مصرف خودسرانه دارو بپرهیزند.

وی تأکید کرد: زائرانی که به دلیل ابتلا به بیماری‌های مزمن داروی مشخصی مصرف می‌کنند نیز باید داروهای مورد نیاز خود را مطابق دستور پزشک همراه داشته باشند و شرایط نگهداری دارو، به‌ویژه داروهای حساس به دما، را در طول سفر رعایت کنند.

مدیر غذا و داروی خمین در پایان گفت: رعایت اصول صحیح نگهداری و توزیع دارو، حفظ زنجیره سرد فرآورده‌های حساس، کنترل تاریخ انقضا و دریافت خدمات دارویی از مراکز رسمی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به حفظ سلامت دارویی زائران اربعین و پیشگیری از مخاطرات ناشی از مصرف داروهای نامناسب کمک کند.