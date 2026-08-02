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استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هیچ مطالبهای از مردم بدون پیگیری نمیماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، جعفر مردانی گفت: دیدارهای مردمی فرصتی ارزشمند برای شنیدن بیواسطه دغدغهها، مطالبات، مسائل، مشکلات و پیشنهادهای مردم است.
وی افزود: در این دیدارها تلاش میشود با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، درخواستهای مطرحشده در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شود و در صورت نیاز، پروندهها برای پیگیری و رفع مشکل به دستگاههای مسئول ارجاع شوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری این نشستها تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی است، تصریح کرد: همه ظرفیتهای مدیریتی استان برای حل مشکلات مردم به کار گرفته میشود تا شهروندان آثار این ارتباط مستقیم و پاسخگویی را در عمل مشاهده کنند.
مردانی خاطرنشان کرد: تداوم دیدارهای مردمی، گامی مؤثر در تقویت اعتماد عمومی، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای کیفیت خدمترسانی در استان خواهد بود.