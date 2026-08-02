به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، جعفر مردانی گفت: دیدار‌های مردمی فرصتی ارزشمند برای شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها، مطالبات، مسائل، مشکلات و پیشنهاد‌های مردم است.

وی افزود: در این دیدار‌ها تلاش می‌شود با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، درخواست‌های مطرح‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شود و در صورت نیاز، پرونده‌ها برای پیگیری و رفع مشکل به دستگاه‌های مسئول ارجاع شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری این نشست‌ها تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی است، تصریح کرد: همه ظرفیت‌های مدیریتی استان برای حل مشکلات مردم به کار گرفته می‌شود تا شهروندان آثار این ارتباط مستقیم و پاسخگویی را در عمل مشاهده کنند.

مردانی خاطرنشان کرد: تداوم دیدار‌های مردمی، گامی مؤثر در تقویت اعتماد عمومی، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی در استان خواهد بود.