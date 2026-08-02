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عملیات خنثیسازی و انهدام مهمات عملنکرده در محدوده پارچین واقع در شرق استان تهران، امروز یکشنبه ۱۱ مرداد در دو نوبت زمانی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه روند خنثیسازی مهمات عملنکرده باقیمانده از تجاوز اخیر، عملیات کنترلشده انهدام امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه نیز در محدوده پارچین واقع در شرق استان تهران، در دو نوبت از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر ادامه دارد.
این عملیات با حضور تیمهای تخصصی چک و خنثیسازی انجام میشود و احتمال شنیدهشدن صدای انفجار وجود دارد. از شهروندان درخواست میشود آرامش خود را حفظ کرده و از توجه به شایعات خودداری کنند.