مردم قائم‌شهر با حضور پرشور خود از امیررضا مهری تالارپشتی، دارنده مدال برنز رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان، استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم ورزش دوست قائم شهر از امیررضا مهری تالارپشتی قهرمان سوم کشتی فرنگی جهان به شایستگی استقبال کردند.

امیررضا مهری تالار پشتی، کشتی گیر وزن ۹۲ کیلو نوجوانان در مسابقات جهانی در کشور جمهوری آذربایجان با وجود درخشش و گرفتن کشتی‌های درخور تحسین توانست با کسب عنوان سومی مدال برنز جهان را به گردن آویزد.

این کشتی گیر خوش آتیه قائم‌شهری با پیروزی در برابر کشتی گیرانی از کشور‌های آذربایجان، آمریکا و ازبکستان و تنها باخت مقابل حریفی از کشور اوکراین بر سکوی سوم جهان ایستاد.

امیررضا مهری تالارپشتی چندی پیش هم در مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان آسیا با کسب عنوان قهرمانی موفق به دریافت نشان خوش رنگ طلای آسیا شد.