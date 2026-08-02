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استاندار کرمانشاه گفت: مدیریت محلهمحور با تکیه بر دانشگاه و مردم در کرمانشاه اجرایی میشود و هر دستگاهی باید مسئولیت قانونی خود را بهطور کامل انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان با تأکید بر ماهیت تصمیمگیری جلسات کارگروهها گفت: مددجویان بهزیستی پیش از هر چیز شهروندان این کشور هستند وهمه شهروندان از حقوق برابر برخوردارند.
استاندار کرمانشاه افزود: حقوق افراد دارای معلولیت باید بهطور کامل رعایت شود و هر آنچه بر عهده دستگاههای اجرایی و مسئولان است باید بدون کموکاست انجام گیرد.
وی سازمان بهزیستی را متولی اصلی پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دانست و گفت: ادارهکل بهزیستی استان باید اجرای این قانون را بهصورت جدی از تمامی دستگاههای اجرایی مطالبه کند و هیچ مدیری نباید نسبت به این مطالبهگری گلایهمند باشد.
حبیبی همچنین خواستار ارائه گزارشهای دقیق و مصداقی از عملکرد دستگاهها شد و افزود: بهزیستی باید بهصورت شفاف مشخص کند که هر دستگاه چه تکالیفی در قبال افراد دارای معلولیت بر عهده دارد.
وی با اشاره به ضرورت مناسبسازی محیطهای شهری، حملونقل عمومی، ساختمانهای اداری و خدمات بانکی برای افراد دارای معلولیت گفت: هر دستگاه باید مسئولیت قانونی خود را بهطور کامل انجام دهد تا زمینه حضور مستقل، ایمن و همراه با کرامت این شهروندان در جامعه فراهم شود.