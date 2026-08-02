مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک و اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به عملکرد ۱۴۰۴ تا پایان شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمودرضا سماواتی افزود: مودیان محترم مالیاتی مشمول این قانون تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند.

وی گفت: بر اساس ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مکلفند اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک خود را به انضمام مدارک مربوط ارائه و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

سماواتی افزود: بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز، اشخاص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی بجز درآمد مستغلات ندارند مکلفند اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود ارائه کنند و اعلام نمایند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند.

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تمدید مهلت ارائه این اظهارنامه‌ها به درخواست و پیگیری سازمان امور مالیاتی کشور و با موافقت مراجع ذی‌ربط و با هدف تسهیل تکالیف قانونی مودیان در شرایط فعلی کشور صورت گرفته است.