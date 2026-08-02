به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به کاهش ورودی منابع آب‌های زیرزمینی استان در سال آبی مهر ۱۴۰۴ تاکنون گفت: تراز آب این منابع، یک متر کاهش یافته است که معادل حدود ۱۵۱ میلیون مترمکعب است.

موسوی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین کاهش تراز آب‌های زیرزمینی در مناطق شرقی و مرکزی استان است.

وی، کل منابع آبی استان را ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: از این مقدار، ۳ میلیارد مترمکعب، آب‌های سطحی و حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب‌های زیرزمینی است.

موسوی با بیان اینکه از مهر ۱۴۰۴ تاکنون ۴۸۴ میلیمتر بارندگی در مازندران داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲ درصد کمتر است.

معاون شرکت آب منطقه‌ای مازندران همچنین حجم روان آب‌های استان را یک میلیارد و ۷۶۳ میلیون مترمکعب دانست و گفت: ظرفیت ذخیره آب بندان‌های مازندران نیز ۴۵۸ میلیون متر مکعب است که هم اکنون حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در این منابع، ذخیره شده است.

موسوی، مقدار ذخیره آب سد‌های مازندران نیز حدود ۱۶۳ میلیون مترمکعب بیان کرد و گفت: حدود ۳۶ درصد حجم کل سد‌های استان، آب ذخیره است.