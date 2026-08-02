رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم گفت: نظام آموزش عالی کشور در حال حاضر همسویی بسیار خوبی با کشور‌های همسایه پیدا کرده است. تفاهم‌نامه‌های همکاری که بر محوریت پژوهش، تبادل دانشجو و استاد و نگارش مقالات علمی مشترک استوار است، می‌تواند برای کشور ارزش افزوده علمی به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر قبول در نشست کارگروه ملی جذب دانشجویان بین‌الملل گفت: جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، علاوه بر توسعه شبکه‌های جهانی، منجر به ارتقای رتبه دانشگاه‌ها در رده‌بندی‌های جهانی و افزایش اعتبار علمی کشور می‌شود. ما باید با نگاهی راهبردی، موازنه دقیقی میان «کمیت» و «کیفیت» ایجاد کنیم تا ضمن توسعه کمی و جذب حداکثری، استاندارد‌های علمی کشور نیز حفظ و تقویت شود.

ضرورت شبکه سازی و تنوع‌بخشی به برنامه‌های بین‌المللی

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: دو برنامه اساسی شامل اجرای «پنج هزار برنامه بین‌المللی با ایرانیان مقیم» و «پنج هزار برنامه مشترک با دانشگاه‌ها و استادان بین‌المللی» در دستور کار قرار دارد. این برنامه‌ها شامل برگزاری کلاس‌های مشترک، رویداد‌های فناورانه، فرهنگی و ارائه بورسیه‌های تحصیلی است که هدف آن مشارکت فعال‌تر در فرایند تولید علم جهانی است.

وی با اشاره به ضرورت شبکه سازی داخلی و بین‌المللی افزود: دانشگاه‌های برتر کشور باید با الگوگیری از مدل‌های موفق جهانی، به سمت ایجاد اتحادیه‌های دانشگاهی (همچون اتحادیه دانشگاه‌های آسیای میانه و فارسی‌زبان) حرکت کنند. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک و استفاده از زیرساخت‌های آموزش مجازی هوشمند، می‌تواند به جذب بهتر دانشجویان و تسهیل فرایند تحصیل آنان کمک کند.

استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان ممتاز و رایزنان علمی

دکتر قبول بر لزوم استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهی برای کمک به بدنه آموزشی تأکید کرد و گفت: ایجاد مشوق‌های قانونی و امتیازی برای این نخبگان، می‌تواند انگیزه آنان را برای مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی افزایش دهد.

وی همچنین نقش رایزنان علمی و فرهنگی و سفرا را در معرفی توانمندی‌های آموزشی ایران حیاتی خواند و تصریح کرد: رایزنان علمی باید به عنوان بازوان دیپلماسی علمی، نقاط قوت و ظرفیت‌های آموزشی کشور را تبلیغ کرده و زمینه را برای جذب هدفمند دانشجویان فراهم کنند.

ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای با اولویت کشور‌های همسایه

این مقام مسئول با اشاره به پتانسیل‌های موجود در منطقه، به‌ویژه در کشور‌های عراق، پاکستان و کشور‌های حوزه آسیای میانه، گفت: نظام آموزش عالی کشور در حال حاضر همسویی بسیار خوبی با کشور‌های همسایه پیدا کرده است. تفاهم‌نامه‌های همکاری که بر محوریت پژوهش، تبادل دانشجو و استاد و نگارش مقالات علمی مشترک استوار است، می‌تواند برای کشور ارزش افزوده علمی به همراه داشته باشد.

دکتر قبول در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما صرفاً جذب دانشجو نیست، بلکه ایجاد یک زیست‌بوم علمی پویا است که در آن دانشجویان بین‌الملل بتوانند به عنوان سفیران علمی ایران، پیوند میان دانشگاه‌های ما و جهان را بیش از پیش مستحکم کنند.