به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستک گفت: از متخلفان یک دستگاه موتورسیکلت، یک اسلحه ۲۷۰ گلوله زنی، مقداری گوشت کل وحشی، دوربین چشمی، دو دستگاه بی سیم دستی و شماری آلات و ادوات شکار و صید کشف شد.

محمدرضا دهقانی افزود: پرونده متخلفان به دادگستری شهرستان بستک ارجاع شد.

جریمه شکار هر راس کل وحشی بیش از ۹۸ میلیون تومان است.

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