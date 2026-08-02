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ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک ۶ متخلف شکار و صید را در منطقه حفاظت شده پرزوئیه دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستک گفت: از متخلفان یک دستگاه موتورسیکلت، یک اسلحه ۲۷۰ گلوله زنی، مقداری گوشت کل وحشی، دوربین چشمی، دو دستگاه بی سیم دستی و شماری آلات و ادوات شکار و صید کشف شد.
محمدرضا دهقانی افزود: پرونده متخلفان به دادگستری شهرستان بستک ارجاع شد.
جریمه شکار هر راس کل وحشی بیش از ۹۸ میلیون تومان است.
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