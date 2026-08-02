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رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تشریح جزئیات برگزاری آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی، از استقرار ۳۵۰۰ موکب، فعالیت ۳۵ پردیس فرهنگی و هنری، ۱۷ خیمه هنر و آمادهسازی گسترده ناوگان حملونقل و خدمات امدادی برای خدمترسانی به زائران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر اعلمی در نشست خبری تشریح برنامههای آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی با اشاره به شعار مراسم امسال گفت: یکی از مهمترین تفاوتهای مراسم امسال نسبت به سال گذشته، فقدان رهبر شهید است و موضوع خونخواهی رهبر شهید از محورهای اصلی برنامههای فرهنگی این آیین خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه همه ارکان مدیریت شهری برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم پای کار هستند، افزود: رویکرد مدیریت شهری، مردمی بودن مراسم است و نقش شهرداری بیش از هر چیز، تسهیلگری برای حضور و فعالیت مردم و هیئتهای مذهبی است.
ثبت نام ۳ هزار و ۵۰۰ موکب برای خدمترسانی به زائران
اعلمی با اشاره به ثبتنام موکبها گفت: امسال نیز همچون سال گذشته هیئتها و موکبداران در این مراسم مشارکت دارند و بیش از ۲ هزار موکب در سازمان فرهنگی هنری و در مجموع ۳ هزار و ۵۰۰ موکب برای خدمترسانی به زائران ثبتنام کردهاند.
وی از برپایی ۱۷ خیمه هنر در طول مسیر خبر داد و افزود: این خیمهها میزبان هنرمندان در حوزههایی همچون خوشنویسی، کتیبهنویسی و هنرهای نمایشی خواهند بود. همچنین خیمه اصلی هنر در میدان شوش برپا میشود و ۳۵ پردیس فرهنگی و هنری نیز توسط فرهنگسراهای شهر تهران اداره خواهد شد.
استقرار ۴۰ موکب مادر و کودک به همراه برنامههای تخصصی کودکان
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به برنامههای ویژه خانوادهها نیز گفت: ۴۰ موکب مادر و کودک برای استراحت مادران و فرزندان تجهیز شده و برنامههای تخصصی کودک همراه با بازیهای فکری نیز پیشبینی شده است. همچنین مؤسسه تصویر شهر در سه نقطه از مسیر، اکران برنامهها و آثار مرتبط با اربعین را بر عهده خواهد داشت.
آغاز مراسم ساعت ۶ صبح از میدان امام حسین (ع)
اعلمی همچنین با بیان اینکه آغاز رسمی مراسم ساعت ۶ صبح از میدان آیینی امام حسین (ع) خواهد بود، افزود: در پایان مسیر نیز ایستگاه سلام پیشبینی شده است تا زائران با قرائت زیارتی کوتاه، از ایجاد ازدحام در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) جلوگیری کنند.
خدمات رسانی اتوسرانی وآتش نشانی ؛ ۱۵ موکب ویژه رسیدگی به افراد گمشده
وی درباره تمهیدات حملونقل نیز گفت: هزار دستگاه اتوبوس، ۴۰۰ دستگاه ون تاکسیرانی و ظرفیت کامل ۹ ایستگاه مترو واقع در مسیر برای جابهجایی زائران به کار گرفته میشود.
به گفته وی، سازمان آتشنشانی علاوه بر استقرار نیروها در ۱۰۰ محور، چهار محدوده ۴۰۰ متری مهپاش، تجهیزات خنککننده و خودروهای آبپاش را برای رفاه زائران پیشبینی کرده است.
اعلمی همچنین از استقرار ۱۰۰ دستگاه آمبولانس، ۱۱۰ موتورآمبولانس و پنج اتوبوسآمبولانس در مسیر خبر داد و گفت: ۱۵ موکب ویژه رسیدگی به افراد گمشده نیز در طول مسیر فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: ظرفیت ۲۰۰ مسجد واقع در فاصله کمتر از ۵۰۰ متری مسیر پیادهروی نیز برای استفاده زائران از فضای استراحت، تجهیزات سرمایشی و سرویسهای بهداشتی به کار گرفته خواهد شد.
آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی امسال همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان، در مسیر میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود و یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی پایتخت به شمار میرود.