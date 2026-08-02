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مشاور هوش مصنوعی رئیس فدراسیون گفت: تلاش میکنیم به داوران کمک کنیم تا بدانند هر تصمیمی که میگیرند مبتنی بر قوانین باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی عسگری، مشاور هوش مصنوعی رئیس فدراسیون فوتبال، با اشاره به ارائه دستاوردهای جدید حوزه هوش مصنوعی در همایش پیشفصل داوران فوتبال ایران اظهار داشت: خوشبختانه در همایش پیشفصل داوران، مجموعه اقداماتی که به اجرا گذاشته و در بازیهای دوستانه تیمهای ملی، آزمایش و نتایج آن ارزیابی شده بود، ارائه کردیم. این ساختار چند بخش مهم دارد که برای نخستین بار اجرا میشود و ما در این حوزه جزو کشورهای برتر خواهیم بود.
وی افزود: نخستین موضوع این بود که داوران ما در سالیان گذشته زحمات زیادی کشیدهاند و در نهایت یک رزومه داوری مشخص دارند. خوشبختانه در دپارتمان داوری، اطلاعات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ ثبت شده بود و اکنون این رزومه را در پنل کاربری ویژه هر داور قرار دادهایم. از امروز هر داور میتواند وارد سامانه دپارتمان داوری شود، پنل کاربری خود را مشاهده کند، مشخصات و رزومهاش را ببیند و بداند در چه سالهایی، چه تعداد بازی را قضاوت کرده و در کجا داوری داشته است. این اطلاعات پیش از این به این شکل در اختیار خود داور قرار نداشت، هرچند همکاران دپارتمان زحمت ثبت آن را کشیده بودند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، نحوه ارتباط با داوران بود. پیش از این، ارتباط به صورت سنتی و از طریق تماس تلفنی یا پیامک انجام میشد، اما اکنون در این سامانه قابلیتی فراهم شده است که مسئولان بتوانند به صورت آنلاین با داوران ارتباط داشته باشند. همچنین اطلاعرسانی مسابقات و سایر موارد مورد نیاز نیز از طریق سامانه انجام میشود. این اقدام باعث کاهش هزینهها، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت خواهد شد و از ناهماهنگیهایی مانند نرسیدن پیامک به دست داور جلوگیری میکند، زیرا به محض ثبت اطلاعیه در سامانه، داور از آن مطلع میشود.
عسگری با اشاره به بخش آموزش گفت: قوانین فوتبال به صورت مستمر در حال تغییر است و قوانین جدید جایگزین قوانین قبلی میشوند یا تفاسیر تازهای از آنها ارائه میشود. آموزش در طول فصل اهمیت بسیار زیادی دارد و در سطوح مختلف، از لیگ برتر تا ردههای پایینتر، مورد نیاز است. برای شروع، شاخصبندی مناسبی انجام دادیم و برای انتخاب داور در سطوح مختلف مسابقات، متناسب با حساسیت هر بازی، حدود ۴۰ شاخص در نظر گرفتهایم. سیستم بر این اساس به کمیته داوران و دپارتمان داوری پیشنهاد میدهد که برای هر مسابقه، چه داوری مناسبتر است.
وی افزود: خوشبختانه انتخابهای دو تا سه هفته نخست فصل را انجام دادهایم و هوش مصنوعی پیشنهادهای خود را به دپارتمان داوری ارائه کرده است تا در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد. حتی این امکان وجود دارد که همین حالا برای تمام ۳۰۶ بازی باقیمانده فصل پیشنهاد ارائه شود، اما به دلیل احتمال رخ دادن اتفاقاتی مانند انصراف یک داور یا تغییر زمان مسابقات، تلاش میکنیم این فرآیند هر دو هفته یکبار انجام شود تا دپارتمان نیز با اطمینان بیشتری تصمیمگیری کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به پاسخگویی به سوالات داوران است. ممکن است داور در حوزه تخصصی یا سایر مسائل با پرسشهایی مواجه شود و به هر دلیلی به استاد یا کارشناس مربوطه دسترسی نداشته باشد. برای این منظور، یک چت هوشمند طراحی کردهایم تا داور بتواند به صورت مستمر با آن گفتوگو کند، سوالات خود را بپرسد، جمعبندی دریافت کند و از آن برای حل مسائل خود استفاده کند.
مشاور هوش مصنوعی رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد: همچنین یک چتبات داخلی نیز طراحی کردهایم که البته سورپرایز آینده خواهد بود. این مدل زبانی به صورت اختصاصی برای فدراسیون فوتبال طراحی شده و به شکل آفلاین قابل استفاده است تا هواداران فوتبال و مجموعههای مردمی بتوانند بدون نیاز به اینترنت از آن بهره ببرند و امنیت اطلاعات نیز حفظ شود.
وی درباره تحلیل عملکرد داوران گفت: یکی دیگر از بخشها، تحلیل عملکرد داور است. اگر داور تصمیم درستی گرفته باشد، منطق تصمیم او بررسی میشود تا مشخص شود بر چه اساسی قضاوت کرده است. تلاش میکنیم به داوران کمک کنیم تا بدانند هر تصمیمی که میگیرند مبتنی بر قوانین باشد. هوش مصنوعی منطق تصمیمات داور را تحلیل میکند و اعلام میکند که آیا در آن صحنه با نظر داور همسو بوده یا خیر. البته ممکن است در برخی موارد نیز داور اشتباه کرده باشد که در این صورت، هوش مصنوعی به او مشاوره میدهد، فیلمها و صحنههای مرتبط را معرفی میکند و جمعبندیهای لازم را در اختیارش قرار میدهد.