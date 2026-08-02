به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: امسال ۱۰ هکتار از اراضی بخش خضرآباد به کشت مرزنگوش اختصاص یافته است که به طور متوسط از هر هکتار دو تن محصول برداشت می‌شود و مجموع برداشت این گیاه دارویی به بیش از ۲۰ تن رسیده است.

علیرضا میرجلیلی افزود: مرزنگوش در این منطقه سالانه در دو نوبت، تیرماه و آبان‌ماه، برداشت می‌شود و شرایط اقلیمی بخش خضرآباد زمینه مناسبی برای تولید این گیاه دارویی فراهم کرده است.

وی با اشاره به کاربرد‌های این محصول اظهار داشت: مرزنگوش علاوه بر مصرف غذایی، در صنایع داروسازی نیز کاربرد گسترده‌ای دارد و محصول تولیدی بخش خضرآباد علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به شهر یزد و شهرستان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر درباره روش تکثیر این گیاه نیز گفت: مرزنگوش از طریق بوته‌های سه تا پنج ساله تکثیر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هر بوته به ۱۰ تا ۱۵ بوته کوچک تقسیم و در زمین‌های آماده کشت منتقل می‌شود.

مرزنگوش از جمله گیاهان دارویی پرخاصیت به شمار می‌رود که از آن برای کمک به درمان سرماخوردگی و برخی عفونت‌ها استفاده می‌شود.