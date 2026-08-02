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کشاورزان روستاهای مختلف بخش خضرآباد شهرستان اشکذر با برداشت بیش از ۲۰ تن گیاه دارویی مرزنگوش، فصل برداشت این محصول ارزشمند را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: امسال ۱۰ هکتار از اراضی بخش خضرآباد به کشت مرزنگوش اختصاص یافته است که به طور متوسط از هر هکتار دو تن محصول برداشت میشود و مجموع برداشت این گیاه دارویی به بیش از ۲۰ تن رسیده است.
علیرضا میرجلیلی افزود: مرزنگوش در این منطقه سالانه در دو نوبت، تیرماه و آبانماه، برداشت میشود و شرایط اقلیمی بخش خضرآباد زمینه مناسبی برای تولید این گیاه دارویی فراهم کرده است.
وی با اشاره به کاربردهای این محصول اظهار داشت: مرزنگوش علاوه بر مصرف غذایی، در صنایع داروسازی نیز کاربرد گستردهای دارد و محصول تولیدی بخش خضرآباد علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به شهر یزد و شهرستانهای همجوار نیز ارسال میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر درباره روش تکثیر این گیاه نیز گفت: مرزنگوش از طریق بوتههای سه تا پنج ساله تکثیر میشود؛ بهگونهای که هر بوته به ۱۰ تا ۱۵ بوته کوچک تقسیم و در زمینهای آماده کشت منتقل میشود.
مرزنگوش از جمله گیاهان دارویی پرخاصیت به شمار میرود که از آن برای کمک به درمان سرماخوردگی و برخی عفونتها استفاده میشود.