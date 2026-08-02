استاندار قم در بازدید از روند آماده‌سازی موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان، بر رفع موانع و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم از روند آماده‌سازی موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان بازدید و با اشاره به اهمیت این موزه در معرفی میراث ارزشمند استان به نسل های آینده، خواستار رفع موانع موجود و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز گزارشی از روند اجرای طرح، استاندارد‌های حفاظتی، نحوه جانمایی آثار و چیدمان محتوایی موزه ارائه کرد.

بهزاد احمدی فارسانی با اشاره به پیشینه هفت‌هزار ساله قم، راه‌اندازی این موزه را گامی مهم در معرفی آثار تاریخی، ظرفیت‌های فرهنگی دانست.