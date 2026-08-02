به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی، سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید مهدی حبیب‌پور شهرستان اسلامشهر، از حصول سازش در یک پرونده با ارزش مالی قابل توجه در این مجتمع خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش و با تلاش اعضای شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان اسلامشهر، یک فقره پرونده با موضوع استرداد مال منقول شامل ۲ هزار و ۹۵۱ گرم طلای ۱۸ عیار که ارزش آن حدود ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده بود، پس از انجام مذاکرات و ایجاد تفاهم میان طرفین، با صلح و سازش خاتمه یافت.

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید مهدی حبیب‌پور شهرستان اسلامشهر با اشاره به اهمیت این سازش، افزود: حل‌وفصل اختلافات مالی با ارزش بالا از طریق گفت‌و‌گو، تفاهم و مصالحه، علاوه بر حفظ حقوق طرفین، موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های دادرسی و تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه می‌شود.

وی در پایان از تلاش‌های اعضا و کارکنان شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان اسلامشهر در ایجاد این سازش ارزشمند قدردانی کرد و بر استمرار رویکرد صلح‌محور در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید نمود.