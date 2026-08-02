مدیرکل دفتر توسعه فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال، در اجلاس جهانی اینترنت که در چین برگزار شد با تأکید بر اثربخشی این اجلاس، حضور فعال ایران را فرصتی برای توسعه دیپلماسی فناوری، تبادل تجربیات و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری‌های نوین دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن میثمی، مدیرکل دفتر توسعه فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در اجلاس جهانی اینترنت حضور داشته است با اشاره به محور‌های اصلی این رویداد، اظهار داشت : در این اجلاس، سخنرانان بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در فضای سایبری، توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش مشارکت کشور‌ها در شکل‌دهی به آینده فضای مجازی تأکید کردند.

وی افزود: هیئت جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست های تخصصی و نشست‌های دوجانبه، پیشنهاد‌هایی را برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی ارائه کرد که از جمله آنها می‌توان به مشارکت فعال کشور‌های در حال توسعه در تدوین استاندارد‌های فناوری‌های نوظهور، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، توسعه همکاری‌ها در حوزه تجارت الکترونیکی و خدمات ابری، ارتقای امنیت سایبری، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال و تضمین تداوم خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی اشاره کرد.

میثمی با تأکید بر اثربخشی این اجلاس، حضور فعال جمهوری اسلامی ایران را فرصتی برای توسعه دیپلماسی فناوری، تبادل تجربیات و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری‌های نوین دانست.

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال در نشست های تخصصی اجلاس جهانی اینترنت که با حضور مقامات عالی‌رتبه دولتی، وزیران، مدیران شرکت‌های پیشرو فناوری، دانشگاهیان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در کشور چین برگزار شد، در راستای توسعه دیپلماسی فناوری و گسترش تعاملات بین‌المللی، مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های راهبردی کشورمان را در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، خدمات ابری و تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی برای تقویت همکاری‌های جهانی ارائه کردند.

این اجلاس با هدف توسعه همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب جاده ابریشم دیجیتال و تقویت تعامل میان کشور‌ها در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های هوشمند برگزار شد.

هیئت جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکرد توسعه دیپلماسی فناوری، گسترش همکاری‌های فناورانه و تقویت تعاملات بین‌المللی، به‌ویژه با کشور‌های فعال در حوزه فناوری‌های نوین، در برنامه‌های مختلف این رویداد مشارکت کرد.



