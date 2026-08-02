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صادرات کالاهای تولیدی خراسان جنوبی در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن ۶۰ درصد افزایش یافت.
مدیرکل گمرکات استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای امسال ۹۳۱ هزار و ۵۸۶ تُن کالای تولیدی به ارزش ۱۶۱ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۴۷۹ دلار از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود به خارج از کشور صادر شد که از نظر ارزش ۲۵ درصد و از نظر وزن ۶۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
کوهگرد عمده اقلام صادرات قطعی گمرک استان در این مدت را انواع شمش آهن، سیمان، مرکبات، صیفی جات، هیدروکربن و انواع حلال، انواع ورق، تایر سورای، مصنوعات پلاستیکی و قیر اعلام کرد.
وی گفت: عمده این اقلام به کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و روسیه صادر شده است.
مدیرکل گمرکات استان گفت: همچنین از ابتدای امسال ۶ هزار و ۹۳۰ تُن کالا به ارزش ۱۲ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۷۴۲ دلار به استان وارد شده که واردات کالا به استان از نظر ارزش ۱۳۹ درصد و از نظر وزن ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
کوهگرد عمدهی اقلام وارداتی به استان را برنج، کنجد، صفحه و دستگاه مبدل برق خورشیدی، دستگاههای مرتبط با استخراج معدن، حبوبات و دانه اسپند عنوان کرد و افزود: این اقلام از کشورهای پاکستان، افغانستان، چین، عمان و هند وارد شده است.