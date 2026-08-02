به منظور کاهش هدررفت منابع آب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، ۴۵۰ متر از خطوط توزیع آب در خیابان ۳۴ مهدیه شهر قرچک نوسازی و بازسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر آبفای شهرستان قرچک گفت:با توجه به فرسودگی شبکه وهدر رفت آب در خیابان ۳۴مهدیه عملیات اصلاح شبکه این منطقه در دستور کار قرار گرفت.

عباس رهبری‌نژاد افزود:جهت ازمدارخارج کردن خطوط فرسوده منطقه مذکور۴۵۰متر لوله گذاری انجام شد و براساس طرح مطالعاتی مصوب لوله های پلی اتیلن ۱۶۰میلی متری متناسب با جمعیت ساکن وارد شبکه آبرسانی شدند.

وی تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه، عملیات تعویض ۳۰۰ فقره انشعاب فرعی نیز آغاز شده وهم‌اکنون با سرعت مناسب در حال اجراست که پس از تکمیل، تمامی انشعابات به شبکه جدید متصل خواهند شد.