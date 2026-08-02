چهارمین مهرواره فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی «بچه‌های مقاومت» از سوی معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهرواره «بچه‌های اربعین» با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، پایداری و مقاومت، آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با جلوه‌های معنوی و اجتماعی وقایع تاریخی و آیین‌های مذهبی، تبیین نقش خانواده در گسترش فرهنگ مقاومت، حمایت از کودکان جنگ و همدردی با خانواده شهدای کودک میناب برگزار می‌شود.

همچنین معرفی الگوهای دینی و اخلاقی برای نسل کودک و نوجوان از دیگر اهداف این رویداد است.

محورهای موضوعی مهرواره شامل «مقاومت و پایداری»، «رهبر شهید»، «شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان»، «شهدای کودک مدرسه شجره طیبه میناب» و «شهدای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» است.

چهار بخش برای گروه‌های مختلف

چهارمین مهرواره «بچه‌های مقاومت» در چهار بخش فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی برگزار می‌شود و کودکان، نوجوانان و بزرگسالان می‌توانند متناسب با شرایط هر بخش در آن شرکت کنند.

بخش فرهنگی شامل قصه‌گویی، نقالی، پرده‌خوانی، پادکست قصه‌گویی و روایت‌گری است.

در این بخش کودکان، نوجوانان، مربیان، اولیای تربیتی و علاقه‌مندان به هنر قصه‌گویی امکان حضور دارند.

بخش ویژه روایت‌گری نیز به مادران و خانواده‌های ساکن میناب اختصاص یافته است تا خاطرات خود از روزهای جنگ، شهدای کودک و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب را روایت کنند.

در بخش هنری، آثار در رشته‌های نقاشی و خوشنویسی و در بخش ادبی، آثار در قالب شعر و داستان کوتاه دریافت می‌شود. بخش ادبی در دو گروه «حرفه‌ای» و «نوقلم» برگزار خواهد شد.

بخش پژوهشی نیز ویژه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و به جستارنویسی با موضوع‌های مرتبط با مقاومت، تربیت، هویت، فرهنگ ایثار و همچنین نسبت شاهنامه با فرهنگ مقاومت اختصاص دارد.

شرایط ارسال آثار

بر اساس فراخوان، آثار ارسالی باید تألیفی و متناسب با موضوع‌های مهرواره باشند.

خلاقیت، نوآوری، نگاه متفاوت، اصالت اثر و رعایت ضوابط هر بخش از مهم‌ترین معیارهای داوری خواهد بود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند در بخش‌های مختلف مهرواره حضور داشته باشند و آثار خود را مطابق شیوه‌نامه هر بخش و از طریق سامانه‌های اعلام‌شده بارگذاری کنند.

آثار ارسال‌شده به دبیرخانه‌ها بازگردانده نمی‌شود و دبیرخانه نیز با حفظ نام پدیدآورندگان، حق استفاده از آثار پذیرفته‌شده را برای انتشار در کتاب، بروشور و دیگر محصولات مهرواره خواهد داشت.

مهلت ارسال آثار و دبیرخانه‌ها

مهلت ارسال آثار به چهارمین مهرواره فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی «بچه‌های مقاومت» تا پایان مرداد ۱۴۰۵ اعلام شده است.