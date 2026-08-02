در آستانه بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶؛
اردوی تیم ملی پاراوزنهبرداری مردان ایران در محلات استان مرکزی
دور جدید اردوی تیمهای ملی پاراوزنهبرداری مردان ایران در شهرستان محلات آغاز شده و تا ۱۵ مرداد ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
دور جدید اردوی تیمهای ملی پاراوزنهبرداری مردان ایران با هدف آمادهسازی برای حضور در بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، در مجتمع نور شهرستان محلات آغاز شده و تا ۱۵ مرداد ادامه خواهد داشت.
حسین توکلی سرمربی تیم ملی پاراوزنهبرداری گفت:اردوی آمادگی تیم ملی پاراوزنهبرداری با دعوت از ۱۰ ورزشکار این رشته ورزشی در شهرستان محلات درحال برگزاریست.
وی ضمن مطلوب ارزیابی کردن شرایط اردو افزود: این اردو بخشی از برنامه آمادهسازی تیم ملی پاراوزنهبرداری ایران برای حضور قدرتمند در بازیهای پاراآسیایی ناگویا در ژاپن محسوب میشود.