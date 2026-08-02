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حذف موازیکاری در صدور مجوزها، جذب سرمایههای بنیادهای حمایتی و اجرای طرحهای تیپ برای نوسازی وسایل صنایع تبدیلی خرما از جمله ضروریات این حوزه به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه صنایع تبدیلی، پیشران توسعه کشاورزی خوزستان هستند گفت: نبود این صنایع منجر به افزایش ضایعات و غیر اقتصادی شدن تولید میشود.
جواد سلطانی کاظمی با اشاره به رتبه نخست تولید محصولات کشاورزی خوزستان در کشور بر لزوم اتخاذ راهبرد ویژه برای رفع چالشهای این بخش تاکید و اظهار کرد: حذف موازیکاری در صدور مجوزها، جذب سرمایههای بنیادهای حمایتی و اجرای طرحهای تیپ برای نوسازی وسایل در صنایع تبدیلی خرما از جمله ضروریات این حوزه به شمار میرود.
وی تصریح کرد: بر اساس قوانین جاری، کل زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی و کشاورزی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و هرگونه موازیکاری در صدور مجوزها از سوی دستگاههای مختلف، سرمایهگذار را سردرگم میکند لذا همه مجوزها و پیگیریها باید طبق قانون و از سوی سازمان جهاد کشاورزی دنبال شوند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به تدوین طرحهای تیپ برای بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی در مقیاسهای متناسب با جایگاه استان اشاره کرد و افزود: این راهکار با هدف عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سمت ایجاد خطوط بروز فرآوری و پالایشگاههای خرما است.
وی درباره تامین منابع مالی، بر جذب تسهیلات کمبهره و مدتدار از بنیادهای حمایتی نظیر بنیاد علوی و برکت گفت: با الگوبرداری از صنایع پیشرو در استانهای دیگر میتوان موانع ذهنی و زیرساختی در مسیر نوسازی صنایع خوزستان را مرتفع کرد.
سلطانی کاظمی بیان کرد: در راستای پیشبرد این اهداف تشکیل کارگروه تخصصی برای مدیریت وضعیت جاری و نوسازی زیرساختها، برنامه ریزی، برای برگزاری نشستهای میدانی در شهرستانها و مکاتبات فوری با متولیان ملی در خصوص محصولات راهبردی نظیر خرما، ماهی، سبزی-صیفی، گوجه و ذرت علوفهای در دستور کار قرار دارد تا گلوگاهها شناسایی و در صورت نیاز، موضوعات در ستاد رفع موانع تولید استان پیگیری شوند.
وی افزود: تقویت صنایع تبدیلی برای جلوگیری از هدر رفت منابع و حفظ ارزش افزوده و اشتغال در داخل استان خوزستان از اهداف نهایی این اقدامات است.
خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.